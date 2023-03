UPM schließt Maschine in Schongau: 135 Arbeitsplätze betroffen

„Wir sind uns bewusst, dass dies schwierige Nachrichten für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind“, schreibt UPM. © Archiv

Schongau – Der Papierhersteller UPM plant die dauerhafte Schließung der Papiermaschine 6 am Standort Schongau. Auswirkungen habe das auf 135 Mitarbeiter. Man reagiert so auf die zuletzt eingebrochene Nachfrage, heißt es in einer Pressemitteilung.

UPM plane seine Kapazitäten für ungestrichene Publikationspapiere an eine langfristig profitable Kundennachfrage anzupassen. Die Kapazitätsreduzierungen sollen in Deutschland und Österreich umgesetzt werden. Dazu gehört die dauerhafte Schließung der Papiermaschine 6 am Standort Schongau und damit verbunden die Reduzierung der jährlichen Produktionskapazität für ungestrichene Publikationspapiere um 165.000 Tonnen zum Ende des zweiten Quartals. Darüber hinaus beendet man die Papierherstellung im Werk Steyrermühl sechs Monate früher als angekündigt.



Die Papierproduktion auf den wettbewerbsfähigen Maschinen 7 und 9 bei UPM Schongau und auf vier weiteren Papiermaschinen in Deutschland und Finnland soll mit einer Kapazität von insgesamt 1.800.000 Tonnen fortgeführt werden.



Die Mitarbeiterverhandlungen und Verhandlungen mit den Arbeitnehmervertretern würden umgehend gemäß der nationalen Gesetzgebung aufgenommen werden. Es sei geplant, die Papiermaschine nach Abschluss der Mitarbeiterverhandlungen zu schließen. Der Plan hätte Auswirkungen auf insgesamt 135 Personen am Standort Schongau.



Zur Begründung heißt es weiter: „Die Covid-19 Jahre verursachten enorme Nachfrageschwankungen auf den Märkten für grafisches Papier, gefolgt von einer Phase hoher Inflation und beispielloser Volatilität.“ Nun, da die Volatilität nachlasse, kehre der Markt für grafische Papiere zu seinem langfristigen Trend einer rückläufigen Nachfrage zurück, der die Branche seit über einem Jahrzehnt prägt.



„Der anhaltende strukturelle Nachfragerückgang im Bereich grafischer Papiere veranlasst uns auch weiterhin, eine kosteneffiziente Produktion zu gewährleisten und dafür zu sorgen, dass unsere Anlagen unter allen Umständen effizient produzieren. Wir sind uns bewusst, dass dies schwierige Nachrichten für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind, die über einen langen Zeitraum ihre Loyalität und ihr Engagement unter Beweis gestellt haben. In einem rückläufigen Markt ist die Wettbewerbsfähigkeit unseres Unternehmens von höchster Bedeutung für unser langfristiges Engagement auf dem Markt für Publikationspapiere, um ein zuverlässiger Partner für unsere Kunden zu bleiben. UPM ist bemüht, die Restrukturierungsmaßnahmen möglichst sozialverträglich umzusetzen und wir werden einen fairen Dialog mit den Mitarbeitervertretern führen,” sagt Massimo Reynaudo, Executive Vice President, UPM Communication Papers.



Für die geplante Schließung der Papiermaschine 6 in Schongau wird UPM Rückstellungen in Höhe von 26 Millionen Euro als Sondereffekte in das erste Quartal 2023 buchen, um die Vergleichbarkeit des Quartalsergebnisses zu gewährleisten. Die Umsetzung der geplanten Maßnahmen würde jährliche Kosteneinsparungen von 13 Millionen Euro zur Folge haben.