Verbesserungen für die Verkehrssituation in Altenstadt?

Wenn man von der St.-Lorenz-Straße in den Molkereiweg abbiegt, folgt etwa 100 Meter weiter die Einfahrt in die Webergasse im sehr spitzen Winkel. Diese hat keinen Bürgersteig und die seitlichen Straßenränder sind teils geschottert, was für Radfahrer mit einem höheren Sturzrisiko verbunden sein kann.

