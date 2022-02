Verdeckte Messungen: Raser mit 139 km/h durch Peiting

Hier in Peiting – es gilt Tempo 50 – wurde ein Fahrzeug mit 139 km/h erfasst. Das Foto samt anderem Autofahrer zeigt lediglich die Stelle, keinen Geschwindigkeitsverstoß. © Neumann

Peiting – Wie schnell wird wo gefahren? Neben der Auswertung von Blitzern geben da­rüber auch verdeckte Messungen Auskunft. Bürgermeister Peter Ostenrieder gab jüngst für Peiting einen Überblick.

Das Kommunale Dienstleistungszentrum Oberland führt die verdeckten Messungen durch. Zum Beispiel dann, wenn es die Anwohnerbeschwerden an einer bestimmten Straße über zu schnelles Fahren einzuordnen gilt. Weil die reinen Aufzeichnungssysteme vom Kraftfahrzeuglenker nicht wahrgenommen werden, ergebe sich ein realistischeres Bild als anhand der Blitzerstatistik, schildert Ostenrieder. Ergebnis könne dann durchaus ein neuer Blitzstandort sein.

Verantwortungsloses Rasen in Peiting

So auch die Schönriedlstraße, wo wie auch in den anderen Hauptverbindungsstraßen durch den Ort Tempo 50 gilt. Eine Woche lang wurde im letzten Jahr gemessen. Von insgesamt 12.608 Fahrzeugen wiesen 702 eine Geschwindigkeitsüberschreitung von mehr als acht Stundenkilometern (km/h) auf; drei von ihnen waren sogar mit über 100 km/h unterwegs, der verantwortungsloseste Fahrer erreichte 112 km/h. Der Großteil (615 Fahrzeuge) war zwischen 6 und 15 km/h zu schnell, ein einmonatiges Fahrverbot hätten 15 Personen erhalten.



Im Oktober wurde an sieben Tagen in der Bahnhofstraße im Bereich zwischen Blauer Sparkasse und dem Kreisverkehr gemessen. Von 36.962 Fahrzeugen waren 94 zu schnell. Die höchste erfasste Geschwindigkeit waren 145 km/h – „was bei einem tödlichen Unfall eine Mordanklage zur Folge haben dürfte“, so Ostenrieder. Insgesamt 15 Fahrzeuge hatten mehr als 100 km/h auf dem Tacho, und auch hier waren die Überschreitungen bei einem Großteil (67) zwischen 6 und 15 km/h. Die Beanstandungsquote sei mit 0,25 Prozent niedrig gewesen, rechnet Ostenrieder vor. „Das hilft aber demjenigen, der von einem der irren Fahrer oder Fahrerinnen in der Bahnhofstraße getroffen wird, auch nicht weiter“, so Ostenrieder. Eine weitere Messung in der Freistraße bestätigte die teils unglaublich hohen Geschwindigkeiten, die dort wohl vorwiegend nachts gefahren werden.

139 km/h innerorts

Besonders interessant findet er eine Messung im Juni in der Schongauer Straße auf Höhe der Schloßbergstraße, denn in diesem Zeitraum war die Umgehungsstraße gesperrt und der gesamte Verkehr floss durch Peiting. Von 94.294 Fahrzeugen wurden 5.700 und damit sechs Prozent beanstandet – im Falle einer Messung mit Identifizierung hätten die Fahrer eine Ordnungswidrigkeit begangen oder ein Fahrverbot erhalten. Die höchste erfasste Geschwindigkeit waren hier 139 km/h, 36 Fahrzeuge waren schneller als 100 km/h und davon zwölf mit mehr als 110 km/h. „Wohlgemerkt an einer Stelle, an der 50 km/h erlaubt sind“, hält Ostenrieder fest. Etwa 5.000 Fahrzeuge waren zwischen 6 und 15 km/h zu schnell.



„In Peiting sind prinzipiell alle Straßen außer den wirklichen Verbindungsachsen schon als 30er Straßen ausgewiesen, was auch die großflächige Rechts-vor-Links-Regelung zur Folge hat“, erklärt der Bürgermeister. Gerade bei den Hauptverbindungsstraßen wie Bahnhofstraße oder den ehemaligen Bundesstraßen sei es nicht einfach, Tempo 30 einzuführen. „Das muss immer die Straßenverkehrsbehörde in Absprache mit der Polizei anordnen.“ Die Konzeption sehe vor, die Durchgangsadern mit 50 km/h für den Zu- und Abfluss zu gewährleisten und dafür möglichst viel 30 km/h bei Wohnbereichen zu schaffen.



Dass die Beanstandungsquote dort, wo Tempo 30 gilt, höher ist, sei zu erwarten gewesen, so der Bürgermeister. In der Hofener Straße in Birkland wurden von 1.129 gemessenen Fahrzeugen 499 als zu beanstanden gemeldet – 41 Prozent. Die schnellste gemessene Geschwindigkeit war dabei 87 km/h, der Großteil der Beanstandungen (300 Kfz) zwischen 6 und 15 km/h zu schnell. Im Bereich der bebauten Wanderhofstraße schoss ein Fahrzeug mit 118 km/h durch das Wohngebiet, alle weiteren der 727 Überschreitungen bewegten sich aber zwischen 6 km/h und 30 km/h. Die Durchschnittsgeschwindigkeit aller an sechs Tagen 3.804 gemessenen Fahrzeuge lag bei 29,23 km/h.

Mehr Kontrollen

„Man sieht, welch wichtige Entscheidungshilfe derartige verdeckte Langzeitmessungen für die örtliche Geschwindigkeitsüberwachung sind“, fasst Ostenrieder zusammen. „Insgesamt haben wir die Blitzerzeiten im Ort in den letzten beiden Jahren spürbar erhöht.“ Tendenziell werden die Kontrollen aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse ausgeweitet, stellt der Rathauschef in Aussicht. „Anders geht es offenbar leider nicht.“