„Versteckte“ Kostbarkeiten im Stadtmuseum Schongau

Von: Manfred Ellenberger

Teilen

Die drei zusammengehörigen barocken Skulpturen mit ihren weiblichen Figuren sind ein echter Blickfang. Sie dienten seit dem 18. Jahrhundert wohl als Bekrönungsfiguren. © Ellenberger

Schongau – Als Depot oder auch Magazin werden in einem Museum die Räumlichkeiten bezeichnet, in denen die derzeit nicht ausgestellten Bestände gelagert und verwahrt werden. Unter dem Titel „Endlich am Licht“ zeigte das Schongauer Stadtmuseum am SOGood-Wochenende einige Kostbarkeiten, die bis dahin die längste Zeit „versteckt“ in dem Depot im Museumsgebäude gelagert waren. Ein weiteres Depot befindet sich im Köhlerstadl.

Zu den am Samstag und Sonntag jeweils von 12 bis 18 Uhr im Obergeschoss des Stadtmuseums in Glasvitrinen präsentierten Kostbarkeiten gehörten drei auf die erste Hälfte des 18. Jahrhunderts datierte aus Holz gefertigte barocke Skulpturen mit weiblicher Figur und einer Höhe von jeweils etwa 55 Zentimetern. Des Weiteren hatten drei auf das 19. Jahrhundert datierte Rosenkränze an diesem Wochenende den Weg zurück ans Licht gefunden.



Auch ein sehr schönes Reliquiar, das auf dem beiliegenden Inventarblatt als Eigentum der Heiliggeist-Spital-Stiftung ausgewiesen ist, gehörte zu den bis dato im Depot „versteckten“ Museumsstücken. Komplettiert wurde die kleine Präsentation durch zwei Standkreuze.