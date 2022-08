Viel Erfreuliches bei Bürgerversammlung in Böbing

Von: Ursula Gallmetzer

Bürgermeister Peter Erhard hatte für die gut 70 Anwesenden der Bürgerversammlung viele Informationen. © Gallmetzer

Böbing – Bürgerversammlungen sind oftmals recht steif. Anders in Böbing: Im Gasthaus Haslacher gab es musikalische Umrahmung durch den Männerchor, eine Tombola und natürlich viele Informationen darüber, was im Dorf alles passiert.

Ein straffes Programm hatte sich Peter Erhard vorgenommen: 36 Punkte standen auf seiner Tagesordnung. Erfreuliches hatte der Bürgermeister gleich zu Beginn zu berichten: „Theoretisch hat jeder Böbinger ein Guthaben von 388,01 Euro. Das ist finanziell ein gutes Polster“, berichtete er und hatte noch mehr Zahlen parat. In Böbing gab es 2021 sieben Eheschließungen, 22 Geburten und 18 Sterbefälle, 86 Menschen sind weggezogen, 68 wurden im Dorf ansässig. Insgesamt leben dort derzeit 1.959 Einwohner. Sie haben 2021 140.000 Kubikmeter Wasser verbraucht. In diesem Zusammenhang appellierte Erhard, mit dem Wasser, welches ein kostbares Lebensmittel sei, sorgsam umzugehen: „Der Wasserstand ist nicht besorgnis­erregend, aber nicht da, wo er vor drei oder vier Jahren war.“ Weiterhin werde ins Wassernetz investiert, aber auch die Kanalsanierung für die Abwässer stehe in einigen Bereichen an. Dennoch könnten die Abwassergebühren derzeit stabil gehalten werden, auch wenn die Entsorgung des Klärschlamms immer teurer werde.



Beim Blackout

Vorsorge hat die Gemeinde für einen möglichen Blackout getroffen. Ein Stromaggregat für 30.000 Euro wurde angeschafft. So soll auch bei Stromausfall die gemeindliche Infrastruktur aufrechterhalten werden. Da es nicht mehr die Frage sei, ob ein Blackout komme, sondern nur wann, legte Erhard den Anwesenden ans Herz, selbst vorzusorgen: „Wir können nicht für alles zuständig sein.“ Wichtig sei, dass man im Ernstfall auch in der Nachbarschaft zusammenhalte und sich gegenseitig helfe.



In Sachen Internet erklärte der Bürgermeister, dass 2019 der Außenbereich mit Glasfaser erschlossen worden sei. Das sei ein wichtiger Schritt gewesen, wie sich bei Homeoffice und Homeschooling gezeigt habe. „In absehbarer Zeit“ würden auch die Kupferkabel im Ort selbst mit Glasfaser ersetzt. Die Kosten dafür lägen „im Millionenbereich“.



Bedarf an Krippenplätzen

Immer mehr Krippenplätze sind in Böbing nötig. Im kommenden Kindergartenjahr wird sich eine Krippengruppe im Erdgeschoss des Kindergartens und eine im Untergeschoss befinden. Neu im Kindergarten ist außerdem, dass es ab Herbst eine Waldgruppe geben wird. Der Spielplatz am Kindergarten wurde außerdem ausgebaut und ist auch für die Öffentlichkeit zugänglich.



In der Schule wurde letztes Jahr der Computerraum erneuert und bietet nun 24 Arbeitsplätze mit PCs. „Tabletklassen wollten wir und die Schule nicht“, erläuterte Erhard. Lesen, schreiben und rechnen, so die Meinung des Bürgermeisters, würden die Kinder nicht am PC lernen. „Und das sind die Voraussetzungen, um in der digitalen Welt zurechtzukommen“, gab er zu bedenken. Die Mittagsbetreuung sieht er als gesichert: „Ich glaube, es ist nicht ein Kind, das nicht einmal in der Mittagsbetreuung ist.“ Durch diese Belegung sei es möglich, das Angebot auszubauen, wenn der Rechtsanspruch auf die Mittagsbetreuung greifen wird.



Straße dicht

„Drei Vollsperrungen haben wir bereits hinter uns“, kündigte der Bürgermeister an, dass die Straße nach Peißenberg auch die kompletten Sommerferien dicht ist und fügte an: „Für viele ist die Umfahrung ein Mordsspektakel.“ Das Verständnis für die Maßnahmen sei dennoch groß. Wie es weitergeht mit der Straße, darüber steht Erhard derzeit bezüglich einer geplanten Verlegung des Verlaufs in einem Abschnitt im Kontakt mit dem Bauamt. Der Grund: „Ich bin kein Freund davon. Nur eine Verbreiterung und auf der Trasse lassen wäre sinnvoller.“ Die Hoffnung Erhards ist, dass diese Variante wegen der geringeren Kosten Anklang findet.



Thema Baugebiete

Hinsichtlich neuer Baugebiete verkündete Erhard, dass das Baugebiet „Ammerblick II“ nahezu komplett vergeben sei. Das Baugebiet „Lehmgrube“ sei jedoch bereits auf einem guten Weg. Weiter soll ein Baulückenkataster zeigen, wo in den Ortskernen von Böbing, Pischlach und Wimpes noch freie Flächen existieren. 60 Lücken wurden ausgemacht, die großes Entwicklungspotential bieten würden. „Böbing hat fast keinen Leerstand“, zeigte sich Erhard zufrieden über die Lage im Ortskern. „Wir werden versuchen zu steuern, dass, wenn was frei wird, auch wieder Gewerbe einzieht“, versprach er, weiterhin einen Blick zu haben auf funktionierende Strukturen.



Rund 100.000 Euro sind 2023 für die neue Kleidung der Feuerwehr nötig, außerdem werde bereits der Kauf eines neuen Fahrzeugs für 2025/2026 geplant. Lieferzeiten von über drei Jahren seien derzeit üblich. Um die Zukunft der Feuerwehr stehe es gut. Vier Nachwuchskräfte seien kürzlich hinzugekommen.



Fragen blieben nach dem ausführlichen Vortrag nur wenige offen. Sorgen bereiteten einem Bürger die Busverbindungen während der Straßensperrung: „Man kommt hier nicht weg ohne Auto.“ Erhard sagte, er habe dieses Problem bereits bei den zuständigen angesprochen, war jedoch etwas ratlos: „Ob es besser wird, weiß ich nicht.“



„Bodenlose Sauerei“

Wie es mit dem geplanten Sendemast weitergehe, wollte ein anderer Böbinger wissen. Erhard erklärte, dass sich recht wenig tue, seit 2018 sieben potenzielle Flächen errechnet worden seien. Der scheidende Förster Hans Peter Schöler hatte kurz vor seinem Ruhestand jedoch interessante Informationen. Es sei mit ihm kürzlich über einen Standort im Staatsforst gesprochen worden. Erhard fand: „Das ist eine bodenlose Sauerei, dass die Kommune nicht informiert wird.“



Landrätin Andrea Jochner-Weiß trat nach Erhard ans Rednerpult. Sie warb enthusiastisch für die geplante Zukunft der Krankenhaus GmbH. „Die Daumenschrauben werden immer härter“, bedauerte sie. Eine große Veränderung im Gesundheitssystem stehe bevor. „Zwei Häuser mit gleichen Leistungen schaffen wir nicht mehr“, so ihr Fazit. Daher seien tragfähige Entscheidungen nötig. Ob tatsächlich ein Zentralkrankenhaus mit 350 Betten entstehen könne, gelte es jetzt zu klären. „Wir dürfen es nicht aussitzen, sondern müssen es proaktiv angehen“, erläuterte sie den derzeitigen Wettkampf um die Fördermittel: „Wir müssen schnell sein, in den Krankenhausbedarfsplan aufgenommen zu werden.“ Denn mit einer zu geringen Förderung „werden wir es uns nicht leisten können.“



Doch auch Böbing selbst widmete die Landrätin ein paar Sätze und lobte vor allem die vorbildliche Finanzlage. Sie richtete sich an die rund 70 Zuhörenden: „Ihr könnt mächtig stolz sein, dass ihr hier lebt!“