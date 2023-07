Schulweg mit Hindernissen in Schongau

Vielzahl an Baustellen

Schongau – Einige Sorgen hat sich Nicole Niemann in den vergangenen Wochen gemacht. Der Grund: Als Mutter eines Erstklässler-Kindes zählte sie auf den Wegen von der Gnettner Siedlung bis zur Schule in der Spitze bis zu 20 Baustellen. „Chaotisch und unübersichtlich, gerade für Kinder“, findet sie. Sie wandte sich unter anderem an die Stadt und den Kreisboten.

Teils gebe es keine Alternative als auf der Straße zu laufen, wo Baustellenfahrzeuge unterwegs sind, schildert Niemann. Ein jüngeres Mädchen, das nicht mehr weiterwusste, habe sie weinend angetroffen. Freilich könne man das eigene Kind übergangsweise zur Schule chauffieren – zu Lasten aber der Allgemeinheit. Niemanns Appell zu den vielen Baustellen: „Das müsste sich doch besser koordinieren oder in die Ferien verlegen lassen.“



Derzeit sei die Zahl an Baustellen hoch, stimmt Stadtsprecherin Tina Birke zu. Dahinter stecke häufig die Realisierung von Glasfaseranschlüssen. Die Stadt sei da aber kein Bauherr, schränkt Stadtbaumeister Sebastian Dietrich ein.



Mit Dietrichs Kollegen im Rathaus, Bürgerserviceleiter Martin Keßler, habe er sich die Situation an Marktoberdorfer Straße, Kurt-Gnettner-Ring, Gebatstraße, Matthäus-Günther-Straße und Franz-Xaver-Schmädl-Straße immer wieder angesehen, schildert Oliver Pils von der Schongauer Polizeiinspektion. Wo es keinen Gehweg gibt, gelte es besonders aufzupassen; an der Gebat- und Matthäus-Günther-Straße gehe es eng zu. Sein Appell an die Eltern: Den Schulweg samt Ausweichmöglichkeiten mit den Kindern gemeinsam üben. Als gut geeignete Übergänge nennt er die Querungshilfe beim Norma und die Bedarfsampel an der Semerstraße.



Baustellen seien für Anwohner freilich stets eine Belastung – was gemacht gehört, gehöre aber eben gemacht. Gemeinsam mit der Verkehrs- und Baubehörde der Stadt besehe man sich die Situation regelmäßig, so Pils, und spreche Missstände wie falsch aufgestelle Schilder an – „das klappt in der Regel recht gut.“