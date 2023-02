Viele Zu- und Fortzüge in und aus Schongau im Jahr 2022

Von: Rasso Schorer

868 Personen zogen fort aus Schongau, 1.180 kamen neu in die Stadt. © Symbolfoto: Panthermedia/Sementsova321

Schongau – Die Marke von 13.000 Einwohnern ist in Reichweite und geht es mit den Zuzügen so weiter, ist sie bis zum nächsten Jahresende deutlich erreicht: 12.992 Bürgerinnen und Bürger waren 2022 in der Stadt gemeldet.

Schongaus Wachstum speist sich aber nicht aus einem positiven Saldo aus Geburten und Sterbefällen: Bei den 523 Geburten, die in Schongau beurkundet wurden, hatten in 89 Fällen die Mütter auch ihren Wohnsitz in der Lechstadt. 138 Schongauerinnen und Schongauer verstarben 2022, insgesamt waren es 306 Sterbefälle. 78 Paare gaben sich in Schongau das Ja-Wort, nach einer deutlichen Corona-Delle 2021 ist das ein Aufwärtstrend. Vor 100 Jahren, also 1923, auf die Welt gekommen sind übrigens drei Personen, die heuer einen ganz besonderen Geburtstag feiern dürfen, insofern die Gesundheit mitspielt.

Thema Wohnraum



Viel Bewegung war vor allem bei den Zu- und Abzügen gegeben: 868 Personen suchten sich woanders ein neues Zuhause, 1.180 fanden es in Schongau. Dass es im Bauausschuss immer wieder um Nachverdichtung und Wohnraumschaffung geht, kommt nicht von ungefähr.

Ausländische Mitbürger lebten zum Jahreswechsel 2.792 in der Stadt. Am zahlenmäßig stärksten sind die Türkei (501), Kroatien (186), das Kosovo (179), Rumänien (165), Italien (156) und Afghanistan (153) vertreten. Seit Kriegsbeginn deutlich gewachsen, nämlich auf 155, ist die Zahl jener Menschen in Schongau mit ­ukrainischem Pass.