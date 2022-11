Volkstrauertag und Jahreshauptversammlung beim Soldaten- und Veteranenverein Altenstadt

Von: Manfred Ellenberger

„Wenn Frieden sein soll, muss Gerechtigkeit sein“, mahnte der katholische Pfarrer Johannes Huber bei der Messe zum Volkstrauertag in der Basilika. © Ellenberger

Altenstadt – Am vergangenen Samstag gedachte der Soldaten- und Veteranenverein und mit ihm viele weitere Gemeindeangehörige anlässlich des Volkstrauer- und Veteranentages der Gefallenen und Vermissten beider Weltkriege als auch der in den Einsätzen der Bundeswehr gefallenen sowie im Dienst umgekommenen Soldaten der Bundeswehr. Neben mehreren Fahnenabordnungen hatte von Seiten der Bundeswehr die Luftlande-/Lufttransportschule (LL/LTS) einen Ehrenzug und weitere Soldaten zu der Veranstaltung entsandt.

Unter Führung des 1. Vorstands Oberst a. D. Thomas Schmidt ging es von der Sankt Lorenz Straße mit musikalischer Begleitung durch die örtliche Blaskapelle zur Basilika. „Der Volkstrauertag sah anders aus vor 60 Jahren“, sagte Pfarrer Johannes Huber bei der dortigen Messe. Heute sei die Trauer vielerorts gewichen. Zwar habe man alle möglichen Gedenktage, „aber einen für den Frieden haben wir nicht“. Da habe dieser Tag „in Zukunft seinen Platz“.



Hernach nahmen der Ehrenzug, Ehrenposten und Kranzträger der LL/LTS sowie die Blaskapelle am Kriegerdenkmal Aufstellung. „Ein neuer Stein soll die Erinnerung wachhalten“, erläuterte der Pfarrer und segnete diesen mit den darauf stehenden Namen.



Der stellvertretende Leiter der LL/LTS, Oberstleutnant Maximilian Linder, hob in seiner anschließenden Ansprache hervor, der Krieg in der Ukraine habe „eine Brücke geschaffen zu den Menschen, denen wir hier an diesem Ort seit Jahrzehnten gedenken“. Über 170.000 gefallene deutsche Soldaten wurden auf Soldatenfriedhöfen in der Ukraine beigesetzt und weitere etwa genauso viele blieben vermisst. Oberst a. D. Thomas Schmidt sprach mit Blick auf die heutige Zeit von einem durch Russland ausgelösten „völkerrechtswidrigen Angriffskrieg auf sein Nachbarland“. Dieser Krieg zeige sich mit der Fratze eines hybriden Krieges. Damit seien wir alle betroffen. „Fake News in den Medien, die uns verunsichern. Unverständliche Reaktionen auf berechtigte Sanktionen des Westens“ als auch „Cyberangriffe im Netz, die unsere Informationsfreiheit, die Wirtschaft und unser System untergraben“ waren nur einige der von ihm dazu genannten Punkte.



Nach den Kranzniederlegungen und dem Lied „Vom guten Kameraden“ ging es zum Kriegerdenkmal beim Rathaus, an dem Bürgermeister Andreas Kögl seine Gedenkrede hielt und gemeinsam mit Michael Dulisch einen Kranz niederlegte.



Zahlreiche Neuigkeiten

Für den Soldaten- und Veteranenverein als auch mehrere geladene Gäste ging es nach dem anschließenden Marsch zum Pfarrsaal und dem Mittagessen mit der Jahreshauptversammlung des Vereins weiter. Dabei gedachte Oberst a. D. Schmidt zunächst den beiden in diesem Jahr verstorbenen Vereinsmitgliedern Heinz Spinler und Jörg Dittberner. Sie waren 79 und 80 Jahre alt.



Schriftführer Andreas Reich erinnerte an einige der Aktivitäten des Vereins in den Jahren 2021 und 2022. Der der LL/LTS angehörende Stabsfeldwebel hob unter anderem das erst vor gut zwei Monaten begangene 150-jährige Jubiläum des Vereins sowie das am 1. März gemeinsam mit der Pfarrei St. Michael durchgeführte Friedensgebet mit Mahnwache am Kriegergrab hervor. Kassier Michael Haslach informierte darüber, dass im Berichtszeitraum vom 4. November 2021 bis 7. November 2022, insbesondere wegen der Sanierungsarbeiten am Kriegergrab und weiterer notwendiger Ausgaben, dem Verein mit aktuell 9.808 Euro gut 970 Euro weniger zur Verfügung stehen als im Vorjahr. Für den Bürgermeister stellte der Differenzbetrag eine „sehr gute Investition“ für die Arbeit des Vereins „gegen das Vergessen“ dar.



Neben ihm richteten sich von militärischer Seite der stellvertretende Leiter der LL/LTS Oberstleutnant Maximilian Linder sowie der Kommandeur des Feldwebel-/ Unteroffizieranwärterbataillons 3 Oberstleutnant Sven Tillery mit einem Grußwort an die Teilnehmer. Linder informierte darüber, dass die zur Behebung des anerkannten Personaldefizits an der Schule beantragten 40 neuen Dienstposten vielleicht „irgendwann einmal kommen“. „In einem ersten Wurf“ sei die Zahl auf 18 reduziert worden und „von diesen 18 sind im Moment noch elf avisiert“. Seiner persönlichen Bewertung zufolge hat die Bundeswehr momentan eine besondere Herausforderung. Und diese sei alles, was mit dem Konflikt in der Ukraine zu tun hat. Des Weiteren bestehe der Auftrag, 2025 der NATO „eine voll aufgestellte und voll ausgebildete Panzerdivision zu unterstellen“. Das sei derzeit das beherrschende Thema im Heer.



Anschließend ging er auf die lange Zeit durch Corona bedingten Einschränkungen in der Ausbildung ein, die erst seit September aufgehoben sind. Er nutzte die Gelegenheit, auf die positiven Auswirkungen der asphaltierten Start- und Landebahn bei der Durchführung der Fallschirmspringerlehrgänge aufzuzeigen. Dadurch könne nun, wenn das Wetter mitspielt, unter Nutzung der M 28 „innerhalb von zwei Tagen ein Springerlehrgang abgeschult“ werden. Auch der über viele Jahrzehnte bei den Fallschirmjägern zur automatischen Absetzung genutzte Truppenfallschirm T-10 wird nächstes Jahr beginnend durch den EPC ersetzt. Ab dem nächsten Jahr werden wieder Höhenfallschirmsprünge unter Nutzung des modifizierten und modernisierten System Oxyjump aufgenommen. Das hat zur Folge, dass in Altenstadt zukünftig auch militärische Gerätemechaniker an dem System ausgebildet werden.



Weiterhin ging Linder auf den guten Stand bei der Luftverladeausbildung als auch bauliche Großprojekte ein. Hier muss im Jahr 2024 ein altes Gebäude weichen, um quasi gleichzeitig mit dem Bau des neuen Ausbildungsgebäudes Lufttransport zu beginnen. Und auch der Bau des seit Jahren auf der Bedarfsliste stehenden Windtunnels soll ab 2027/2028 Realität werden.



Auch beim Feldwebel- und Unteroffizieranwärterbataillon 3 ist die Entwicklung tiefgreifend. Dessen Kommandeur Oberstleutnant Tillery berichtete, dass einhergehend mit personellen Veränderungen bei der Führung der 1. Kompanie und des Stabszuges im zu Ende gehenden Jahr die Ausbildung des Führungsnachwuchses sichergestellt worden sei und auch das Stammpersonal in den Bereichen Taktik, Politische Bildung sowie einer Vielzahl weiterer allgemeinmilitärischer Ausbildungsbereiche aus- und weitergebildet worden sei.



Das Jahr 2022 habe aber auch „noch einiges zu bieten“, so Tillery. Ab 1. Dezember führt das Bataillon eine zusätzliche Grundausbildung für bis zu 40 freiwillig Wehrdienstleistende durch. Und am 15. Dezember ist das Adventskonzert in der Basilika geplant. Im neuen Jahr möchte Tillery nach zweimaligem Ausfall 2020 und 2021 wieder einen Neujahrsempfang durchführen.