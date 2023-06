Vom 7. bis 11. Juni: Fünf Tage Stadtfest in Schongau

Highlight am Sonntag: Um 12 und um 14 Uhr gibt es auf dem Marienplatz eine Kostprobe fürs anstehende Festspiel. © Neumann

Schongau – Ein fünftägiges Stadtfest steht Schongau bevor. Mittelpunkt vom Mittwoch, 7. Juni, bis Sonntag, 11. Juni – der Donnerstag dazwischen ist mit Fronleichnam ein Feiertag – wird der Marienplatz sein. Doch auch drum herum sind einige Programmpunkte geboten.

Auf dem Marienplatz spielt die Musik – im wahrsten Sinne. Beim vormaligen Stadtfest der Trachtler sind diesmal wieder mehrere Akteure an Bord, so wie Ballenhaus-Wirt und Weihnachtsmarkt-Macher Hermann Gleich, die Stadt und einige Vereine. Länger, umfangreicher und an prominenterer Stelle soll das Fest nun also stattfinden.



Tag der Vereine ist am Samstag; mit dabei sind beispielsweise der Support e.V., das BRK, der Arbeitskreis Fuchstalbahn der Umweltinitiative Pfaffenwinkel e.V., die GWÖ, das Aktionsbündnis Pro Krankenhaus und die Tourist Information.



Letztere bietet unter anderem Stadtführungen an. Fünf- bis Neunjährige nimmt das Hexenkind Hagasua mit auf die Entdeckungsrunde; Anmeldung über die Tourist Information.



„Kultursonntag“ ist indes der 11. Juni. Highlight dabei: Um 12 und 14 Uhr ist ein szenischer Auszug aus dem diesjährigen Festspiel „1493 – Schongau zwischen Blut und Freundschaft“ zu sehen. Zudem wird es im Stadtmuseum szenische Lesungen aus dem Theaterstück „Die Hexenfuhre“ geben, zu denen der Kulturverein



LiccAmbra einlädt: Das LechTheater, die Musikgruppe Farbenklang und Kräuterfrau Ursula Engelwurz beteiligen sich. Auch ein Zauberer wird in der Stadt unterwegs sein – auf fünf zauberhafte Tage!