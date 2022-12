Vorerst mehr Engstellen für die Alpspitzstraße in Schongau

Von: Astrid Neumann

Teilen

Die Engstellen in der Alpspitzstraße sollen so gestaltet werden, dass Autofahrer langsamer fahren müssen. © Schorer

Schongau – Erneut hatte sich der Schongauer Bauausschuss mit der Verkehrsproblematik in der Alpspitzstraße auseinanderzusetzen. Nach einer Vielzahl von Stellungnahmen und Eingaben betroffener Bürger wurde nun ein unabhängiger Planer zu Rate gezogen.

Bereits zwei Mal stand das Thema auf der Tagesordnung des Gremiums, erklärte Bürgermeister Falk Sluyterman. Im Juni habe der Ausschuss beschlossen, die nördliche Baumrißstraße zwischen Tränkhaldenweg und Alpspitzstraße für einen Probebetrieb für ein Jahr in eine Einbahnstraße umzuwandeln (wir berichteten). „Es gab da recht massiven Protest“, erinnerte der Rathauschef.



Auch eine Unterschriftenliste wurde der Stadtverwaltung zugestellt, deren Unterzeichner die erneute Prüfung der Sachlage und die Aussetzung des Beschlusses forderten. Im Juli beschloss der Bauausschuss schließlich, einen externen, unabhängigen Verkehrsplaner zu beauftragen, der eine neutrale Lösung erarbeiten sollte.



Holger Theisen vom Ingenieurbüro Schneider & Theisen aus Sont­hofen, der auch schon beim Lechberg und der Peitinger Straße involviert war, hatte sich nun das Gebiet rund um die Alpspitzstraße genauer angeschaut und seine Erkenntnisse am Dienstag im Gremium vorgestellt. Als ein „nicht ganz einfaches Ding“ bezeichnete der Planer dabei die Verkehrssituation.



In seine Betrachtung bezog Theisen neben der Alpspitz- auch die Baumriß- und Zugspitzstraße mit ein. Grundsätzlich sei die Alpspitzstraße als Wohnstraße anzusehen. Sie ist geprägt von gepflasterten Gehbereichen, Parkflächen und Begrünung. Mehrere Engstellen sind hier auf der Länge der Straße zu verzeichnen. Die engste Stelle liegt laut Theisen bei rund 3,57 Meter. Ein Begegnungsverkehr zwischen zwei Fahrzeugen ist so nicht mehr möglich. Dazu komme, dass das teilweise für den Autofahrer erst recht spät ersichtlich ist. Und auch der gepflasterte Gehwegbereich trägt dann dazu bei, dass dieser dann überfahren wird. „Dazu kommen auch noch zahlreiche Grundstücksausfahrten“, so Theisen.



Sein Fazit: „Die Alpspitzstraße muss unattraktiver werden.“ Er empfiehlt dafür bauliche Maßnahmen. Beispielsweise könnte man die Grünflächen vergrößern, so dass die Fahrbahn dort nur eine Breite von 3,5 Meter aufweist. Ein Begegnungsverkehr wäre so nicht mehr möglich. „Allerdings verhindert das nicht das Befahren des Gehwegs“, so der Planer. Eine andere Variante wäre, beide Fahrbahnseiten einzuschränken und auch den Gehweg zu begrenzen. „Da könnte man erstmal ja auch mit Kunststoff-Begrenzungen arbeiten“, so Theisen weiter.



Andere Alternativen – zum Teil beruhen diese auf Vorschlägen der Bürgerschaft – habe er sich ebenfalls angeschaut. Eine zusätzliche Ausfahrt über den Römerweg zu schaffen halte er zum jetzigen Zeitpunkt nicht für sinnvoll: „Das macht erst bei Abrundung der Bebauung Sinn und kostet unglaublich viel Geld.“ Eine Ausfahrt nur über die Zugspitz- und Säulingstraße mittels Einbahnregelung zu ermöglichen wäre laut Planer aber eine Möglichkeit. „Ich würde aber versuchen, die Durchfahrt durch etwas Bauliches unattraktiv zu machen, einengen und Schutz für Fußgänger schaffen“, so sein abschließendes Fazit.



Begrenzungen wie diese am Schongauer Bahnhof könnten auch an der Alpspitzstraße zum Einsatz kommen. © Neumann

Wiederverwendbare Begrenzungen

Für die Kosten solch baulicher Maßnahmen interessierte sich Ilona Böse (SPD). Sie wollte zudem von dem Planer wissen, was man in der Zukunft bei der Planung beachten sollte. Über die Kosten könne er nur spekulieren, so Theisen. Das sei auch nicht sein Auftrag gewesen. Er verwies darauf, dass die Leitmodule auch wiederverwendbar und an anderen Orten einzusetzen seien. Bei künftiger Planung sollte man sich die Frage stellen: „Was wollen wir mit dem Gebiet“, so Theisen. Die Alpspitzstraße sei ja vermutlich als Ende eines Wohngebietes konzipiert worden und nicht als Durchfahrt, woraus nun die Probleme entstanden sind.



Sie habe die bauliche Variante immer bevorzugt, so Kornelia Funke (CSU). Hier sei aber stets das Gegenargument Winterdienst gekommen. Räumfahrzeuge würde eine Breite von 3,5 Meter brauchen, die dann auch noch gegeben wäre, versprach Theisen.



„Ich bin gegen Einbahnregelung und für die bauliche Maßnahme“, fasste es Thomas Schleich (UWV) kurz und knapp zusammen. Eine Einbahnregelung bringe den Schutz für den Fußgänger nicht, ergänzte dazu Böse. Theisen verwies darauf, dass auch beide Maßnahmen denkbar wären. „Beides wäre wohl jetzt ein bisschen viel“, meinte dazu Sluyterman. Ob die Leitelemente abträglich für den Fahrradfahrer seien, wollte Bettina Buresch (Grüne) wissen. Das sei nicht der Fall, versicherte der Verkehrsplaner.



Eine temporäre bauliche Maßnahme mit Leitelementen will man nun für die Dauer von einem Jahr testen. Der Beschluss dazu fiel einstimmig.