Vorkaufsrecht für Haus am Hauptplatz in Peiting

Von: Johannes Jais

Prominente Lage: Der Markt Peiting hat sich das Vorkaufsrecht am Hauptplatz 1 gesichert. © Neumann

Peiting – Der Markt Peiting hat sich das Vorkaufsrecht für Haus und Grundstück am Hauptplatz 1 gesichert.

Es handelt sich um das nahe an der Peitnach gelegene Gebäude südlich des Rathauses. Auf der anderen Straßenseite steht erhöht die Kirche St. Michael. Bei dem Haus handelt es sich um die ehemalige Unterschmiede. Zur Satzung für das Vorkaufsrecht, für das ein Beschluss der Gemeinderäte notwendig war, sieht sich der Markt Peiting veranlasst, weil man von Verkaufsabsichten erfahren habe. Das Vorkaufsrecht bedeutet, dass die Gemeinde darüber informiert wird, wenn Haus und Grundstück veräußert werden sollen. Sie kann dann selbst zugreifen – wenn sie denn den Preis bezahlt, den der Eigentümer in Verhandlungen mit privaten Interessenten erzielen sollte. Das Gebäude am Hauptplatz 1 befindet sich nahe an den zwei Gebäuden der Marktverwaltung. Im Fall eines Kaufs wäre deshalb beispielsweise eine Nutzung für Büros der Gemeinde denkbar.