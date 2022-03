Vorplanung für Sonnengraben und Himmelsleiter in Schongau

Von: Rasso Schorer

Teilen

Der jetzige Stand ist noch grob, doch die Richtung stimmt, entschied der Stadtrat. Jetzt kann es an Sonnengraben und Himmelsleiter konkreter werden. © lohrer.hochrein

Schongau – Von einem „ganz wichtigen Punkt“ im Stadtmauerumfeld sprach Bürgermeister Falk Sluyterman am Dienstag. Einen „schönen Baustein“, der die Erholungs- und Aufenthaltsfunktion stärke, erkannte Ursula Hochrein. Die Architektin des Büros lohrer.hochrein stellte am Dienstag die Vorplanung zur Sanierung des Sonnengrabens mit Himmelsleiter im Stadtrat vor.

Die Aufgänge inszenieren, Blickverbindungen und kleine Aufenthaltszonen schaffen, den große Rundweg sauber ausbauen. So fasste Hochrein die Ziele zusammen. Die Altstadt soll als Stadtkrone betont, ihre Wechselwirkung mit dem darunterliegenden Grüngürtel gestärkt werden.



Verbindung zwischen Himmelsleiter, Sonnengraben und Altstadt

Einer der wichtigen genannten Eingangsbereiche mit „steinernem Charakter“ ist der Polizeidienerturm. Hier ist ein gepflasterter Vorplatz geplant, der die Altstadt künftig barrierefrei mit dem herzurichtenden Rundweg und der Himmelsleiter verbindet. Gepflastert wird auch die dortige Sonnenterrasse, der kleine Brunnen im Tor neu angelegt, dazu kommen neue Geländer und Bepflanzung.



Die Treppen der Himmelsleiter werden erneuert, den Weg soll künftig das hinablaufende Hangwasser begleiten. Angedacht sind auch Kneipp- und Erfrischungsbecken.



Die Gesamtkosten zum Sonnengraben sind mit 700.000 Euro angesetzt, die der Himmelsleiter mit 322.000. Weil die Planungen noch eher grob sind, seien Kostenschwankungen von bis zu 15 Prozent möglich, erklärte Stadtbaumeister Sebastian Dietrich. Eine erhebliche Hilfe werden die der Stadt winkenden Förderungen darstellen: Maximal 517.600 Euro stammen aus dem Sonderfonds „Innenstädte beleben“, der Bewilligungsbescheid liegt vor. Für die Himmelsleiter sind 60 Prozent der förderfähigen Kosten im Rahmen der Städtebauförderung in Aussicht gestellt.

Geplanter Baubeginn an Sonnengraben und Himmelsleiter im März 2023

Planungen und Ausschreibung sollen nun im September fertig sein, ehe sich im Dezember die Auftragsvergabe anschließt. Als Baubeginn ist März 2023 vorgesehen.



Lesen Sie auch Wirre Vorwürfe gegen Ukraine und Oligarchen: Putin zeigt sich unerbittlich und zerschlägt alle Hoffnungen Hoffnung keimte in den Ukraine-Russland-Verhandlungen zuletzt auf, doch denen versetzte Präsident Putin nun einen herben Dämpfer. Der News-Ticker. Wirre Vorwürfe gegen Ukraine und Oligarchen: Putin zeigt sich unerbittlich und zerschlägt alle Hoffnungen Ukraine-Flüchtlinge zurück nach München geschickt: Heftige Diskussion entfacht - Helfer kritisiert Landratsamt Viele Ukrainer, die vor Putins Krieg flüchten, kommen derzeit in Bayern an. Der Landkreis Miesbach schickte einen Bus voller Flüchtlinge zurück nach München. Darüber ist nun eine Diskussion entbrannt. Ukraine-Flüchtlinge zurück nach München geschickt: Heftige Diskussion entfacht - Helfer kritisiert Landratsamt

Mehrere Wortmeldungen gingen bereits ins gestalterische Detail: Möblierung, Brunnen und Geländer kamen unter anderem zur Sprache. „Das ist lösbar“, antwortete Hochrein auf die Bitte Markus Kellers (Grüne), gleich die Vandalismussicherheit im Blick zu haben.



„Gefällt mir sehr gut“, lobte Kornelia Funke (CSU) den aktuellen Stand an einem „wichtigen Eck“. Dabei sollen ihrem Wunsch nach bei diesem „Anziehungspunkt für alle“ die Belange sämtlicher Generationen zur Geltung kommen. Darunter fällt auch der barrierefreie Durchgang am Polizeidienerturm. Damit sei es aber noch nicht getan – „den sollten wir endlich wieder trocken bekommen“, verwies sie auf die dortige Feuchtigkeit.



Bei zwei Gegenmeldungen stimmten die Stadträte der Vorplanung zu. Eine teurere Variante, bei der die großen Buchse am Sonnengraben zugunsten einer Sitzstufe am Übergang vom Weg zum Platzbereich am Sonnengraben hätten weichen müssen, verwarfen sie.