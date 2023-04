Vortrag über Energieeffizienz im Ballenhaus

„Wer früher dämmt, hat‘s länger warm“: Unter diesem Titel stand der Vortrag von Norbert Schallhammer beim Forum Klimawende AmmerLechLand. © Forum Klimawende

Schongau – Mit der simplen Überschrift „Wer früher dämmt, hat’s länger warm“, hat sich das Forum Klimawende AmmerLechLand am Mittwochabend vergangener Woche im Ballenhaus Schongau fachkundig dem komplexen Thema energetische Gebäudesanierung gewidmet.

In seinem Vortrag beschäftigte sich der Wirtschaftsingenieur und Energieeffizienzexperte Norbert Schallhammer aus Peiting vor allem mit dem Thema Dämmen der Gebäudeaußenhülle, „denn jede nicht verbrauchte Kilowattstunde an Energie ist eine gute Kilowattstunde“, so Schallhammer.



Angesichts neuer gesetzlicher Regelungen in Deutschland und Europa sowie dem gerade erst veröffentlichten neuen Bericht des Weltklimarats steigt für alle der Handlungsdruck. Auch für die Hausbesitzer, immerhin verbrauchen die privaten Haushalte rund 30 Prozent des gesamten Energiebedarfs in Deutschland. Umso bedenklicher, wenn Häuser einen Großteil der erzeugten Wärmeenergie der Heizung wegen schlecht isolierter Fassaden, Dächer, Fenster und Türen wieder entweichen lassen. „Das ist nicht gut fürs Klima und auch nicht für Ihren Geldbeutel“, so der Experte. Denn klar sei schon heute, dass Erdöl und Erdgas in den kommenden Jahren wegen steigender CO2-Aufschläge immer teurer werden und mittelfristig durch erneuerbare Energieträger ersetzt werden müssen.



Um die Hausbesitzer bei dem Vorhaben Energieeinsparung zu unterstützen, skizzierte Schallhammer nicht nur die einzelnen Maßnahmen und Vorgehensweisen, sondern auch die umfangreichen Fördermöglichkeiten, die die Bundesregierung hierfür auf den Weg gebracht hat. Sie begünstigen vor allem Häuser mit großem Aufholbedarf, „weil dort der Effekt am größten ist“, erklärt Schallhammer.



Rund 60 Minuten dauerte der Vortrag mit anschließender Fragerunde. Dabei wurde immer wieder deutlich, dass es den einen Königsweg nicht gibt und eine individuelle Beratung unerlässlich ist. Schallhammer empfiehlt daher vorab immer die Erstellung eines individuellen Sanierungsfahrplans (iSFP) durch einen zertifizierten Energieberater. Dieser verschaffe jedem den nötigen Überblick über den eigenen Sanierungsbedarf, welcher dann über mehrere Jahre hinweg und ohne Zeitdruck abgearbeitet werden kann.



Das Forum Klimawende AmmerLechLand ist eine unabhängige, parteiübergreifende Bürgergruppierung aus der Region, die mit Vorträgen, Events und regelmäßigen Treffen die Umsetzung klimarelevanter Themen voranbringen will. Auftaktveranstaltung war der Vortrag „Energiewende: Weg von Gas und Öl“ im Schongauer Ballenhaus im vergangenen Oktober. Im Februar folgte ein Klima-Escape-Room im Peitinger Juze. Weitere Vorträge zum Klimaschutz sollen folgen. Um den Austausch zu stärken finden regelmäßig Forumstreffen statt, zu denen alle Interessierten eingeladen sind. Kontakt: Markus Keller, keller-schongau@t-online.de.