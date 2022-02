Waschstraße am Peitinger V-Baumarkt

Von: Johannes Jais

Eine Waschstraße wird beim neuen V-Baumarkt entstehen, der heuer in Peiting gebaut wird.

Peiting – Eine Waschstraße und dazu vier SB-Boxen, wo Autofahrer ihren Wagen selbst abspritzen und reinigen können, wird beim neuen Baumarkt entstehen, der heuer in Peiting gebaut wird. Standort dafür ist auf der Nordseite des Grundstücks nahe am Zeißlerweg.

In Peiting habe man bald mehr Waschstraßen als Metzger, kommentierte Franz Seidel (Bürgervereinigung) den Antrag, den der Bauausschuss mehrheitlich genehmigte. Damit spielte er darauf an, dass es in Peiting schon zwei Waschstraßen gibt – jeweils eine bei den Autohäusern Gunsch und Resch. Zudem findet man bei der Firma Gunsch vier Selbstbedienungsboxen.

Neue Waschanlage in Peiting mit vier SB-Boxen

Die Anlage mitsamt den vier SB-Boxen steht bereits in ähnlicher Form beim Schongauer Verbrauchermarkt An der ­Leithe. So ähnlich könne man sich das künftig in Peiting beim großen Bau- und Gartenmarkt vorstellen, zog Marktbaumeister Fabian Kreitl einen Vergleich. Freilich gibt es einen Unterschied zur Nachbarstadt: Zur Waschstraße und den SB-Abteilen gehört beim V-Markt in Schongau nämlich auch eine Tankstelle. In Peiting befindet sich eine solche beim Einkaufsmarkt an der Ammergauer Straße. Die Waschanlage wird 400 Meter entfernt davon aufgestellt. Gemeinderat Andreas Barnsteiner stimmte ebenso wie Thomas Elste (Grüne) und Christian Lory (Unabhängige) mit Nein. Er sei dagegen, weil er Waschanlagen kenne, wo auch sonntags geöffnet ist, gab Barnsteiner zu verstehen.

Bürgermeister Peter Ostenrieder informierte, dies sei bei Tankstellen so geregelt. Es handle sich bei der Frage, ob eine Waschstraße am Sonntag genutzt werden kann, um eine Entscheidung der jeweiligen Stadt oder Gemeinde. In Peiting gebe es bei den bestehenden Standorten an Sonntagen keine Betriebszeiten.