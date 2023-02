Wasserwacht Peiting-Schongau: Vorsicht auf gefrorenen Flächen

Von: Hans-Helmut Herold

Teilen

Teil der Übung jüngst am Lido: Der Eisretter mit Helm und Neoprenanzug hält den Oberkörper der eingebrochenen Person über Wasser. © Herold

Landkreis – So richtig in Schwung gekommen ist das Wintererlebnis immer noch nicht. Wenn es auf Weihern und Seen doch einmal glitzert, ist die Versuchung groß. Dabei ist Vorsicht geboten.

„Erst ab zehn Zentimeter Dicke sollte man die Eisfläche auf einem Weiher betreten“, so Gerd Merk, 1. Vorsitzender der Wasserwacht Peiting-Schongau, jüngst bei einer Eisrettungsübung am Lido. Bei Flüssen seien mindestens 20 Zentimeter nötig. Immer wieder enden Unglücke sogar tödlich, da ins kalte Wasser eingebrochenen Personen schnell die Kräfte schwinden und sie auch Gefahr laufen, unter die Eisfläche zu geraten. Sich selbst wieder aus eigener Kraft auf die Eisfläche zu ziehen, bleibe erfolglos, „denn durch das eigene Körpergewicht bricht man immer wieder ein“, erklärt Merk. Als „dringend nötig“ bezeichnet Einsatzleiter Daniel Kodisch die Übung am Lido nach zwei Jahren pandemiebedingter Einschränkungen.



Die Wasserwacht rät dringend, nur von offiziellen Stellen freigegebene Eisflächen zu betreten. Auch appelliert sie, nie alleine aufs Eis zu gehen. Und erinnert, dass bei einem Notfall auch hier die Tel. 112 gilt.