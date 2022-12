Wehrbeauftragte an der Luftlande- und Lufttransportschule in Altenstadt zu Besuch

Wehrbeauftragte des Bundestags Eva Högl (2. v. links) und der Leiter der Luftlande- und Lufttransportschule, Oberstleutnant Martin Holle (2. v. rechts), beim Termin in der Franz-Josef-Strauß Kaserne. © Bundeswehr/Lessentin

Altenstadt – Im Rahmen einer Süddeutschlandreise besuchte die Wehrbeauftragte des deutschen Bundestags, Dr. Eva Högl, am Nikolaustag die Luftlande- und Lufttransportschule in der Franz-Josef-Strauß Kaserne in Altenstadt.

Er freue sich sehr, dass sich Högl ein Bild vom hiesigen Alltag machen wolle, begrüßte der Leiter der Luftlande- und Lufttransportschule, Oberstleutnant Martin Holle, die Politikerin. Nach einer kurzen Vorstellung der Dienststelle tauschten sich Mannschaftssoldaten, Unteroffiziere, Offiziere und Lehrgangsteilnehmer mit der Wehrbeauftragten aus. „Ich habe viele positive Eindrücke sammeln können, werde jedoch auch einige Kritikpunkte zurück mit nach Berlin nehmen“, fasste diese zusammen.



Im Zuge der Gesprächsrunde zum Fallschirmspringerlehrgang für Rundkappen in der IX. Inspektion besetzte Högl mit neun Fallschirmspringern das Luftfahrzeug M-28 „Skytruck“ und beobachtete in der Flughöhe von rund 450 Metern die Absetzvorgänge.



Während der verschiedenen Gesprächsrunden wurden mehrere Anliegen rund um den Dienst in der Bundeswehr diskutiert. Ein oft angesprochenes Thema waren die Bedenken vieler Soldatinnen und Soldaten über personelle, materielle und infrastrukturelle Probleme am Standort Altenstadt. Zusätzlich wurde die oftmals hinderliche Bürokratie, verbunden mit schleppenden Vorgängen über zahlreiche Ämter hinweg, sowie die Bearbeitungsdauer von vielen Vorgängen kritisiert.



„Erhoffen Lösungen“

Vor der Verabschiedung bestritten Oberstleutnant Jolle, Högl und ihr Team sowie Vertreter des BwDLZ Objektmanagement noch eine Infrastrukturbegehung durch die Franz-Josef-Strauß Kaserne. Hierbei war es Oberstleutnant Holle besonders wichtig, auf einige sanierungsbedürftige, denkmalgeschützte Objekte, aber auch zukünftige Baumaßnahmen hinzuweisen.



„Wir haben in den nächsten Jahren noch einige große Infrastrukturprojekte vor uns, wie zu Beispiel den Bau eines Windtunnel und der Ausbildungshalle Lufttransport, die wir im Griff haben“, schilderte Holle. „Jedoch gibt es leider auch einige Gebäude, bei denen ein fundiertes Konzept für die Sanierung aussteht und wir uns endlich Lösungen erhoffen.“