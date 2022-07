Weiberstammtisch: Steingadenerin Sabine Herbst über ihren ersten Roman

Von: Rasso Schorer

Steingaden – Die Steingadenerin Sabine Herbst hat durchgezogen, was sich viele vornehmen: Nach beruflichen Stationen im Büro des Metzgermeisters, als Reiseleiterin oder als Angestellte bei der Grenzpolizei, macht sie, was ihr am meisten Spaß macht: Schreiben. Heraus kam das Erstlingswerk „Weiberstammtisch“.

Grüß Gott Frau Herbst, worum geht‘s bei Ihrem „Weiberstammtisch“?

Herbst: „Es geht um Nordlicht Josi und darum, wie sie sich in dem kleinen bayerischen Dorf Ammerleiten bei den weiblichen Einwohnern bewährt. Hauptprotagonistinnen sind die fünf 30- bis 70-jährigen Damen vom Weiberstammtisch, die trotz Querelen und Problemen zusammenhalten, wenn es darum geht, jemandem einen lang­ersehnten Wunsch zu erfüllen. Hierbei spielen sich all die Alltagsereignisse in so einem kleinen, bayerischen Dorf ab – inklusive männlicher Bevölkerung, Verwicklungen, Geheimnissen, Liebe, ein wenig Action.“

Wie kamen Sie zu der Idee für „Weiberstammtisch“ und wie viel Steingaden steckt drin in Ammerleiten?

Herbst: „In Fronreiten gibt es auch einen Weiberstammtisch, der einmal im Monat im Feuerwehrhaus stattfindet. Das war der Aufhänger – der Rest, inklusive Personen, ist rein fiktiv.“

Wie kam ihr Erstlingswerk dann an, in Steingaden, drum herum und in ihrem Umfeld?

Herbst: „Die Resonanz reichte von ‚Ich hab es dir doch schon immer gesagt, dass das genau dein Ding ist‘, bis Erstaunen, Respekt, Skepsis und ‚wieder jemand, der meint ein Buch zu schreiben‘. Ich habe mich nicht beirren lassen, denn je mehr ich eingetaucht bin, umso sicherer war ich mir, dass meine Geschichte auch anderen Leuten gefällt. Kein Krimi, keine Gewalt, keine Toten, Ereignisse aus dem Leben, humorvoll und auch zum Nachdenken. Und ganz und gar nicht langweilig.“

Aller Anfang ist wohl auch beim Romanschreiben schwer. Wie lief das bei Ihnen ab?

Herbst: „Ich habe ein ex­tra Zimmer, in dem ich kreativ bin. Aber ich sitze auch gerne auf der Terrasse und glotze auf die Ammergauer Alpen und bekomme Inspiration. Dasselbe im Urlaub, wenn ich mit meinem Mann in unserem Wohnmobil unterwegs bin. Laptop raus und los geht es. Da es ja mein erster Roman ist, musste ich mich zuerst mal informieren. Aber im Endeffekt hat mir der Deutschunterricht aus vergangenen Jahrzehnten die besten Dienste erwiesen. Spannungsbogen, Einleitung, Hauptteil, Schluss. Und viel Phantasie und eine Menge Durchhaltevermögen. Am Anfang habe ich mir den halben Tag freigeschaufelt. Am Ende waren es dann ganze Tage, bisweilen auch die eine oder andere Nachtschicht, wenn die Muse einen im Schlaf küsst. Sicher gab es auch Tage oder Wochen, in denen mir partout nichts einfiel – aber wenn, dann habe ich alles sehr schnell aufgeholt. Insgesamt habe ich mit Korrekturen und Vorlage bei den Verlagen circa neun Monate gebraucht.“

Wie fühlte es sich dann an, Ihr Buch in Händen zu halten?

Herbst: „Ich bin stolz darauf, dass ich durchgehalten und die Geschichte zu Ende geschrieben habe. Dabei habe ich so viel Spaß gehabt, dass der Fortsetzungsroman auch schon im Kasten ist.

Dann geht es mit Josi, den Damen aus Ammerleiten und dem Weiberstammtisch weiter?

Herbst: „Ja, das ist mir beim Schreiben des letzten Kapitels klargeworden. Der Fortsetzungsroman geht im Juli an den Verleger und die dritte Geschichte wird im September in Angriff genommen.“