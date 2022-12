„Weihnachtshaus“ in Steingaden

Von: Rafael Sala

Glitzert und funkelt: das „Weihnachtshaus“ an der Lechbrucker Straße in Steingaden. © Sala

Steingaden – Hobbys gibt es bekanntlich wie Sand am Meer. Die einen verbringen ihre Zeit am liebsten mit ihren Haustieren, andere treiben Sport, wieder andere sind Leseratten. Eine besondere Freizeitbeschäftigung hat Ulrike Manz: Sie liebt Lichter, konkret – spezielle Beleuchtungssituationen.

Die sind derzeit an der Lechbrucker Straße auf der Höhe von „Am Sandgraben“ in Steingaden zu bewundern. Das Areal: der rund 1.300 Quadratmeter große Garten vor dem Haus.



Hier stehen aufgeblasene Kunststoff-Figuren unterschiedlichster Art: Weihnachtsmänner, ein Schlittenzug, Eisbären, ein Bischof, der Nikolaus und andere Installationen – sie alle sind hell erleuchtet und ergeben mit dem Anwesen zusammen das glitzernde und funkelnde „Weihnachtshaus“.



Was sie zu diesem Vorhaben bewogen hat? „Einfach die Freude an Weihnachten und an den Lichtern, das ist und war schon immer mein Hobby“, schildert die Steingadenerin.



Wer gerade vorbei fährt und die glitzernde Pracht näher bestaunen möchte, für den steht ein Parkplatz unmittelbar vor dem Haus bereit. Schon viele seien ausgestiegen oder signalisierten ihre Begeisterung kurz mit dem Aufblinken des Fernlichts, freut sich Manz.



Schmankerl gibt es auch für die kleinen Besucher – auf sie warten Tütchen mit Plätzchen und Süßigkeiten. Der Strom für den Betrieb des „Weihnachtshauses“ stammt übrigens nicht über Energiefresser aus der Steckdose, sondern fast vollständig aus der hauseigenen Fotovoltaikanlage – die hat ihr Mann Willy Manz installiert.



Helfende Hände beim Aufbau der Installation kamen auch von Tochter Jaqueline Manz, die sich nicht weniger über das funkelnde Lichtermeer freut: „Einfach eine tolle Sache.“