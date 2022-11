Weihnachtsmarkt in Herzogsägmühle zum ersten Advent

Von: Rasso Schorer

Auf dem Weihnachtsmarkt in Herzogsägmühle kann man sich auf den Advent einstimmen. © Archiv/FKN

Herzogsägmühle – Am ersten Adventswochenende, vom 25. bis 27. November, findet in Herzogsägmühle wieder der beliebte Weihnachtsmarkt statt. Besucher, die besondere, handgefertigte Geschenke suchen und sich in weihnachtlicher Atmosphäre auf die Adventszeit einstimmen lassen wollen, sind hier richtig.

Am Freitag, 25. November, wird der Weihnachtsmarkt um 11 Uhr in der Deckerhalle am Dorfplatz eröffnet. Anschließend beginnt der Verkauf auf dem Dorfplatz, in der Deckerhalle, der Gärtnerei, im MühlenMarkt und im Rainer-Endisch-Saal im Kapellenfeld sowie an vielen verschiedenen Buden im Dorfzentrum. Der Weihnachtsmarkt ist am Freitag und Samstag von 11 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 17 Uhr geöffnet.



Rund um den geschmückten Dorfplatz wird für das leibliche Wohl der Besucher mit verschiedensten Speisen und Getränken gesorgt. In der Deckerhalle und im Rainer-Endisch-Saal präsentieren und verkaufen die Herzogsägmühler Werkstätten, die Fach- und Ausbildungsbetriebe sowie verschiedene Therapieeinrichtungen der Diakonie Herzogsägmühle einzigartige Geschenke.



Weihnachtliche Angebote und Holzspielzeug hält der WerkstattLaden im MühlenMarkt bereit. Besonderen adventlichen Schmuck verkauft die Gärtnerei in ihrer großen Verkaufsausstellung, die Licht und Wachsmanufaktur bietet hier zudem kunstvoll gefertigte Kerzen und Fackeln an. Günstiges aus zweiter Hand bekommt man in der Wühlkiste. In diesem Jahr gibt es zudem ein besonderes Angebot für Kinder: Auf dem Weihnachtsmarkt stehen zwei kleine Häuschen, die gesucht werden müssen. Wer sie gefunden hat, bekommt am Kinderkaufmannsladen ein kleines Geschenk.