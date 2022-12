Weihnachtsspenden der Sparkasse Oberland im Geschäftsbereich Schongau

Von: Rasso Schorer

Michael Lautenbacher, Vorstand der Sparkasse Oberland (vorne, 3. v. rechts), und Richard Arnold, Leiter Privat- und Vermögenskunden (hinten Mitte) überreichten 8.200 Euro an zehn Vereine und Projekte. © Schorer

Schongau – Wie jedes Jahr hat die Sparkasse Oberland ihre Weihnachtsspenden an Projekte, soziale Institutionen und Vereine in ihrem Geschäftsbereich überreicht. In und um Schongau gehen 8.200 Euro an zehn Empfänger.

Deutschland sei ein starkes Land, reich und modern, schilderte Michael Lautenbacher. Dennoch gebe es Bereiche, in denen es nicht ohne den Einsatz engagierter Menschen gehe, sagte der Vorstand und nannte als Beispiel die Feuerwehren. Seine Sparkasse Oberland wolle dabei unterstützen. 140.000 Euro fließen dafür über das Jahr verteilt in den Marktbereichen Schongau, Weilheim, Murnau, Garmisch-Partenkirchen, Peißenberg und Penzberg, 50.000 als Weihnachtsspende. „Wir schauen im Jahresverlauf, wo wir unterstützen können“, sagte Richard Arnold, Leiter Privat- und Vermögenskunden.



Die Spendenempfänger

Die mobile Lautsprecheranlage der Katholischen Pfarrkirchenstiftung Hohenfurch sei 30 Jahre alt, hieß es bei der Spendenübergabe. Um Beerdigungen und weitere Anlässe im Freien würdig und gut verständlich abhalten zu können, ist eine Neuanschaffung nötig. Die Sparkasse unterstützt diese mit 1.000 Euro.



Die I+S Pfaffenwinkel ­GmbH setzt sich zum Ziel, Jobs für Menschen mit Behinderung anzubieten; 30 bis 50 Prozent der Belegschaft sind dafür die selbstgesteckte Marke. Für das Möbelhaus in Schongau braucht es auch in Hinblick auf Energieverbrauch und -kosten eine neue Tür. Die Sparkasse Oberland ist mit 500 Euro dabei.



Welche Spuren Corona und der dadurch lange eingeschränkte Zugang zum Beispiel zu Vereinen bei Jugendlichen hinterlässt, werde jetzt erst deutlich, heißt es aus der Jugendhilfe von Herzogsägmühle. Um beispielsweise einer Vierjährigen Ballettstunden oder einer Familie einen Schwimmausflug ermöglichen zu können, seien 500 Euro der Sparkasse sehr willkommen.



Dieselbe Summe geht an die Beratungsstelle für seelische Erkrankungen und Sucht bei Herzogsägmühle. Diese sieht sich in Schongau, Weilheim und Penzberg als eine der ersten und dementsprechend wichtige Anlaufstelle.



Das Lechgau-Trachtenfest 2023 richtet der Trachtenverein Epfach vom 8. bis 16. Juli aus. Eine saubere Ausstattung sei da wichtig. Weil nichts von der Stange sei, sei das vor allem bei den Frauen aber aufwendig; noch dazu soll dem Nachwuchs weiterhin eine Leih-Ausstattung angeboten werden können (Beitrag Sparkasse: 1.000 Euro).



Wie wieder auf die Beine kommen nach der Corona-Zwangspause? Der Schützenverein Schnalz Böbing fand darauf eine Antwort: Jugendarbeit. Seit einem Schnupperschießen für Kinder ab acht Jahren sind die zwei Lichtgewehre und die eine Lichtpistole unter den rund 20 Neumitgliedern freitags immer sehr beliebt (Sparkasse: 1.000 Euro).



Mit ebenfalls rund 20 jungen Leuten wiederbelebt wurde die Jugendfeuerwehr in Bad Bayersoien (Sparkasse: 1.000 Euro).



Über das Familienpflegewerk will der Katholische Frauenbund Peiting Pflegende unterstützen, die durch Corona in besonderem Maße gefordert sind. Spenden sollte auch die Corona-Kerzennacht bringen, zu der jüngst 200 Leute kamen (Sparkasse: 700 Euro).



Erfreulich wenige Austritte junger Mitglieder verzeichnete der TSV Altenstadt während seiner Corona-Zwangspause. Wenngleich es immer eine größere Zahl an Trainern brauche, ist beim Material für eine Verbesserung gesorgt: Für den neuen Hartplatz wurde weitere Ausstattung angeschafft (Sparkasse: 1.000 Euro).



Ebenfalls um Sportgeräte für den Einsatz an der frischen Luft geht es dem Förderverein Kindergarten und Schule Bernbeuren: Er baute hierfür einen Geräteschuppen (Sparkasse: 1.000 Euro).