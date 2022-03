Weitere Bürgermeisterkandidatin für Burggen

Von: Rasso Schorer

Sandra Brendl-Wolf will sich zur Wahl stellen – noch braucht sie dafür Unterschriften. © privat/Neumann

Burggen – Sandra Brendl-Wolf, in Burggen geboren und aufgewachsen, will sich am 8. Mai zur Bürgermeisterin ihrer Heimatgemeinde wählen lassen. Mit den Werten Ehrlichkeit, Toleranz und Transparenz soll das Miteinander neu aufblühen.

„Die Leute wollen wissen, was los ist“, erklärt Brendl-Wolf. Für eine gemeinsame Verständigung braucht es Informationen – daran fehle es in Burggen derzeit. „Jeder weiß irgendwas, aber doch nicht so recht.“ Die Folge: Viel Gerede, nicht immer mit Substanz, daraus resultierend eine stellenweise seltsame Stimmung und ein geschwächtes Miteinander. Das gelte es zu ändern, dann könne das Dorf wieder an einem Strang ziehen.



Die Stimmen aller Generationen – auch der Jugend – hören, das Ehrenamt und den Gewerbestandort stärken und nach entsprechender Prüfung Bauplätze für junge Familien schaffen, das hat sich Brendl-Wolf vorgenommen, sollte sie Bürgermeisterin werden. Sie wolle begonnene Projekte mit allen zusammen, „Gemeinderat, Verwaltungsgemeinschaft und der Einwohnerschaft“, zu Ende bringen oder anpacken.



Bis sie sich zur Bewerbung um das Amt entschied, habe sie mehrere Nächte schlaflos verbracht, schildert die 52-Jährige. Das Zureden vieler Frauen verschiedenen Alters habe sie zu diesem Schritt bewogen. Sie habe sich umgehört, wer noch mit diesem Gedanken spielt. Wichtig sei, dass es immer eine Wahl und dabei mehrere Möglichkeiten gibt. Als der Schritt der Bürgerliste Burggen und der Unparteiischen Wählergemeinschaft feststand, sich auf den gemeinsamen Kandidaten Christian Beer zu einigen (wir berichteten), habe sie entschieden, es ebenfalls zu versuchen.



Eigentlich hätte Brendl-Wolf, die seit 2014 selbstständig eine ein Versicherungsagentur leitet, gern auf eine eigene Wählergemeinschaft verzichtet – doch ist das nicht möglich. So formierte sich die neue Freie Dorfgemeinschaft. Die Aufstellungsversammlung fand nachmittags und im Freien statt. „So konnte kommen, wer wollte.“ Rund 70 Interessierte fanden sich ein, einige unterschrieben gleich.



Denn um tatsächlich zur Wahl zu stehen, braucht Brendl-Wolf die Unterstützung einiger Wahlberechtigter. Unterschrieben werden kann noch bis 28. März, 12 Uhr, auf der Gemeinde in Bernbeuren und Burggen. Kommenden Freitag ist dazu in Burggen einmalig bis 15 Uhr geöffnet.