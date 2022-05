Es bleibt dabei: Peitinger Wellenfreibad 2022 zu

Von: Johannes Jais

Weil’s am Fachpersonal für die Technik und Aufsicht mangelt: An einer Schließung des Wellenfreibades Peiting führt heuer kein Weg vorbei. © Jais

Peiting – Einen „starken Rückhalt aus dem Marktgemeinderat“ wünschte sich Bürgermeister Peter Ostenrieder nach der Entscheidung, das Wellenfreibad 2022 geschlossen zu lassen. Den bekam er mit leichten Abstrichen. Eine große Mehrheit der Räte gab dem Rathauschef und der Verwaltung Rückendeckung für das Vorgehen.

Ganz einmütig war die Entscheidung freilich nicht gefallen. Aus den Reihen der Grünen und Unabhängigen kamen vier Gegenstimmen. Ostenrieder reagierte leicht verschnupft. Die Gegenstimmen werte er als Signal dafür, dass die betroffenen Räte zur Wiedereröffnung aktiv Werbung machen für das Wellenfreibad, kommentierte der Rathauschef hinterher.



Einer der 30 Zuhörer im Sparkassensaal war der neue Fachangestellte für Bäderbetriebe, Ludwig Müller. Er arbeitet seit März beim Markt Peiting. Doch außer ihm hat sich trotz intensiver Suche im vergangenen halben Jahr kein weiteres Personal gefunden.



Nur ein Schwimmmeister für Betrieb zu wenig: Wellenfreibad bleibt geschlossen

Doch mit nur einem Schwimmmeister ist ein Betrieb im Wellenfreibad nicht zu stemmen. Zwei hauptamtliche Kräfte sind mindestens erforderlich, um die Sicherheit zu gewährleisten. Darum wurde zu Ostern die Entscheidung getroffen, die beliebte Freizeiteinrichtung heuer für den allgemeinen Betrieb erst gar nicht zu öffnen.



Schon im vergangenen Jahr war das Bad in der Saison mehrere Wochen zu. Der Grund dafür war, dass scharfkantige Fliesen bei manchen Kindern Verletzungen an Füßen zur Folge hatten und deswegen ein Nacharbeiten bei den Fugen erforderlich war. Personell waren es in der Saison 2021 sogar drei Fachkräfte. Doch alle drei hatten gekündigt; einer nach mehreren Jahren, zwei weitere schon nach der ersten Saison.



Weil sich auch der Einbau der Luftwärmepumpe verzögert, könnte der Betrieb im Bad heuer ohnehin erst Ende Juni starten. Außerdem würden mit Blick auf die personelle Situation weitere Sanierungsmaßnahmen im Wellenfreibad auf 2022 vorgezogen, blickte Bürgermeister Ostenrieder voraus. Stichwörter seien der Eingangsbereich mit Rampe, eine Vergrößerung des Kiosks, ein Aufwerten der Spielgeräte, eine möblierte Outdoor-Lounge, neue Duschen mit Solarthermie und das Pflaster an den Becken.



Beiträge in Diskussion

Zu der Schließung des Bades in der Saison 2022 entwickelte sich eine lange Diskussion. Andreas Schmid (Bürgervereinigung) gab zu bedenken: Das Bad gehe auf den 50. Geburtstag zu. Die „Wehwehchen“ nähmen zu. Es sei zu überlegen, ob in der Freizeiteinrichtung mehr gemacht werde als nur eine Sanierung. Außerdem regte er an, beim Wohnmobil-Boom die Stellplätze auszuweiten und für solche Gäste eine sanitäre Anlage beim Bad zu installieren.



Vom Tourismus her gesehen sei das Wellenfreibad „ein Aushängeschild“, befand Günter Franz (Grüne). Die Verwaltung ermunterte er, sie möge „alle Fantasie“ spielen lassen. Eventuell lasse sich doch noch eine Lösung finden, um wenigstens einen eingeschränkten Badbetrieb zu ermöglichen.



Claudia Steindorf (SPD) fragte nach, ob es möglich wäre, auf der Schiene der interkommunalen Zusammenarbeit mit Schongau und Altenstadt Ausbildungsplätze für Fachangestellte im Bäderbetrieb anzubieten. Geschäftsleiter Stefan Kort antwortete, die Stellen für Azubis seien nicht attraktiv, was sich auch sonst im öffentlichen Dienst bemerkbar mache. Beim Verdienst sei man nicht konkurrenzfähig mit Angeboten in der freien Wirtschaft. Zudem sei es bei einem Freibad nochmals schwieriger als bei einem ganzjährigen Betrieb in einem Hallenbad.



„Wir brauchen Personal, das zuverlässig ist“, betonte Alfred Jocher von den Unabhängigen. Das Wellenfreibad gebe es seit 47 Jahren; jährlich sei es Treffpunkt für 45.000 bis 80.000 Kinder, Jugendliche und Erwachsene. 45 Jahre habe das funktioniert, was fürs frühere Personal spreche. Seit 2021 habe man allerdings ein „Problem an der Backe“.



Herbert Salzmann (SPD) blickte zurück, dass es das Wellenfreibad seit 1975 gibt. Doch ein Bad habe man in Peiting schon seit den zwanziger Jahren. Zu seinem Vorschlag, wenigstens den Beachvolleyballplatz für Kinder und Jugendliche zu öffnen, sagte Bürgermeister Ostenrieder, das sei nur dann möglich, wenn vormittags aufgesperrt und am späten Nachmittag wieder zugesperrt werde.



Aushilfe aus Bauhof oder Wasserwerk fürs Wellenfreibad?

Hermann Mödl (BV) hatte den Gedanken, dass die Gemeinde Anreize schaffe wie Unterstützung bei Auto oder Wohnung. Geschäftsleiter Kort sagte dazu, dann müsse die Gemeinde genauso bei Mitarbeitern im Bauhof, Wasserwerk oder Klärwerk und bei Erzieherinnen ähnliche Anreize anbieten. Zudem verdeutlichte Kort, dass externe Dienstleister, mit denen man Gespräche führe, nur „zur Ergänzung“ in Frage kämen, um z.B. bei einem Krankheitsfall abzufedern. Vorschläge wie die Unterstützung durch einen Förderverein (Susann Tabatabai-Schweizer, Grüne) oder Aushilfe durch Personal aus Bauhof bzw. Wasserwerk (Tobias Eding, SPD) beurteilte Hauptamtsleiter Kort zurückhaltend. Im Wasserwerk seien es nur drei Mitarbeiter, und beim gemeindlichen Bauhof sei der Altersdurchschnitt „gelinde gesagt etwas höher“.



Norbert Merk (CSU) verwies auf den leergefegten Markt. Inzwischen sei bei den offenen Stellen die „Creme de la Creme“ der Badeorte in ganz Deutschland dabei. Zudem sei der Verdienst mit 1.600 Euro netto nach der Ausbildung gering. Auch finde es mancher nicht attraktiv, angehäufte Überstunden im Winter abzufeiern.



Michael Deibler (CSU) rief dazu auf, heuer die benachbarten Bäder in Schongau, Altenstadt und Peißenberg zu nutzen. Andreas Barnsteiner (BV) bekannte, dass er als junger Kerl 1975 im Jahr der Eröffnung im Wellenfreibad ging, aber seit 1976 nicht mehr dort war. Im Pfaffenwinkel gebe es eine Fülle an Seen, wo man gut schwimmen oder baden könne.



Immerhin: Schwimmkurse

Man wird versuchen, zumindest Schwimmkurse für jeweils acht Teilnehmer im Juli und August abzuhalten, wenn die neue Beckenheizung in Betrieb ist. Darauf hat Bürgermeister Ostenrieder hingewiesen. Das könne man mit nur einem Bademeister abdecken. Auch einzelne Badetage, wie sie Thomas Elste (Grüne) vorschlug, werden geprüft. Für Inhaber von Jahreskarten der vergangenen Saison gebe es zudem 25 Prozent Ermäßigung im Plantsch. Außerdem können Peitinger heuer Saisonkarten fürs Altenstadter Bad erwerben. Und: Wer von 2021 die Jahreskarte trotz Fugensanierung nicht zurückgegeben hat, soll 2023 zehn Prozent Rabatt beim Kauf einer neuen Saisonkarte bekommen.