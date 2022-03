Weniger Tempo 30 in Peiting

Von: Johannes Jais

Wenigstens auf der Meierstraße bleibt es bei Tempo 30. An anderen Straßen im Ortskern müssen die Schilder jedoch entfernt werden. © Jais

Peiting – Seit vier Jahren gilt im Ortszentrum von Peiting Tempo 30. Doch einige Straßenzüge müssen aus dieser Zone wieder herausgenommen werden. So will es die Verkehrsbehörde am Landratsamt Weilheim-Schongau.

Bürgermeister Peter Ostenrieder berichtete im Gemeinderat von einem Ortstermin mit Vertretern der Polizei und der Verkehrsbehörde, der am Dienstag dieser Woche stattgefunden hat. Quintessenz: Eine Tempo 30-Zone ist nicht auf allen Straßenzügen im Ortskern zulässig.



Was allgemein nur wenig bekannt ist: Eine Gemeinde hat bei diesem Thema kein Mitspracherecht. Oder anders gesagt: Es handelt sich dabei um kein politisches Thema, sondern „um Verwaltungsvollzug“, wie es Geschäftsleiter Stefan Kort gegenüber dem Kreisboten beschreibt. Kommunen seien da nicht frei in ihrer Entscheidung. Demnach seien Einschränkungen nur dort erlaubt, wo es zwingend erforderlich ist. Die Sicherheit, der Verkehrsfluss und die Leichtigkeit des rollenden Verkehrs seien wesentliche Kriterien, führt der geschäftsleitende Beamte aus dem Peitinger Rathaus dazu aus.



Verkürzt wird demnächst die Tempo 30-Zone auf der Ammergauer Straße. Das Schild wird von der Einmündung der Ramsauer Straße weiter ortseinwärts an die Einmündung der Azamstraße versetzt.



Aufgehoben wird Tempo 30 auf der Schongauer Straße vom Kreisel bis zum Hirschvogeleck, auf der Poststraße mitsamt der Engstelle beim Schuhhaus Haslauer sowie auf der Freistraße. Zudem muss Tempo 30 auch auf der Oberen Straße zurückgenommen werden, wie Rathauschef Ostenrieder aktuell von dem Termin mit Polizei und Landratsamt berichtete.



Die 30-er Zone war mit guter Absicht beschildert worden, als im Ortszentrum 2017 die Verkehrsführung an mehreren Stellen geändert wurde. Beispiele dafür sind der Bereich Schongauer Straße und Obere Straße, aber auch die Kreuzung am Hirschvogeleck. An beiden Stellen wurde die frühere abknickende Vorfahrt beseitigt.



Auf der Meierstraße, wo der Verkehr mit der geänderten Verkehrsführung zugenommen hat, bleibt hingegen Tempo 30 bestehen. Am oberen Hauptplatz und am unteren Hauptplatz (mit den Rampen auf der Straße) gilt weiterhin Tempo 20. Dort spricht man von einem verkehrsberuhigten Geschäftsbereich.



Alfred Jocher (Bürgervereinigung) sagte in der Sitzung, es wäre gut gewesen, die Gemeinderäte dazu vorab per Mail zu informieren. Schließlich müssten sie solche Veränderungen zu Tempo 30 „draußen vertreten“. Bürgermeister Ostenrieder entgegnete, er habe bei dem Thema nicht mehr machen können, obwohl er um das Anliegen der Geschwindigkeitsreduzierung gekämpft habe.



Auf welchen Straßen Tempo 30 möglich ist? Das ist in der Straßenverkehrsordnung nachzulesen. Konkret steht das im Paragraf 45. Darin heißt es: Die Anordnung von Tempo 30-Zonen soll auf der Grundlage einer flächenhaften Verkehrsplanung der Gemeinde vorgenommen werden, in deren Rahmen zugleich das innerörtliche Vorfahrtstraßennetz festgelegt werden soll.



Und weiter: „Dabei ist ein leistungsfähiges, auch den Bedürfnissen des öffentlichen Personennahverkehrs und des Wirtschaftsverkehrs entsprechendes Vorfahrtstraßennetz … sicherzustellen. Der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (wie Rettungswesen, Katastrophenschutz, Feuerwehr) sowie der Verkehrssicherheit ist vorrangig Rechnung zu tragen.“ Einen Absatz weiter findet sich dieser Satz: „Zonen-Geschwindigkeitsbeschränkungen kommen nur dort in Betracht, wo der Durchgangsverkehr von geringer Bedeutung ist.“

Erst neulich hatte Bürgermeister Peter Ostenrieder auf die teils haarsträubenden Ergebnisse verdeckter Tempomessungen in Peiting verwiesen.