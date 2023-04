Wenn Uropa Heinrich Muckle (100) mit Urenkel Luca (1) feiert

Von: Hans-Helmut Herold

100. und 1. Geburtstag: 99 Jahre nach Heinrich Muckle kam Urenkel Luca zur Welt.

Peiting – Einen runden Geburtstag feiern zu dürfen, ist schon etwas Besonderes. Vor allem, wenn es sich um ein 80. oder gar 90. Wiegenfest handelt. Wenn die Anzahl der Lenze aber dreistellig wird, fragt man zweimal nach.

100 Jahre: Heinrich Muckle hat jetzt diese magische Zahl erreicht. Absolut bemerkenswert: Der Jubilar ist bei bester geistiger Verfassung. Aus ihm sprudeln die Jahreszahlen der Stationen seines Lebens nur so heraus. Zuvor hat Bürgermeister Peter Ostenrieder die Glückwünsche der Gemeinde überbracht. Und ein Osternest mit vielen süßen Leckereien anstatt Blumen. Der Rathauschef hat im Vorfeld von Muckles Tochter Renate erfahren, dass der Jubilar unwahrscheinlich gerne nascht.



Auch für den kleinen Jubilar hat er etwas dabei: Urenkel Luca Donato Heinrich hat am selben Tag Geburtstag – den ersten. Genau 99 Jahre nach der Geburt seines Uropas kam er zur Welt.



Während Tochter Renate die mächtige Geburtstagstorte mit der dicken ‚100‘ anschneidet und verteilt, beginnt der Heinrich Muckle seine Geschichte zu erzählen. Fünf Jahre nach Ende des Ersten Weltkriegs in Speyer geboren, besucht er dort Volks- und Oberschule. Danach absolviert er die Lehre Sozialversicherung & Krankenversicherung. 1941 wird er zur Marine nach Cuxhaven eingezogen, muss auf einem Vorpostenschiff bei Le Havre seinen Dienst als Offizieranwärter absolvieren. 1945 erlebt er das Kriegsende an der Marine Kriegsschule in Flensburg.



Heinrich Muckle überlebt den Krieg, muss aber schwere Verwundungen durch Granatsplitter davontragen, die nie vollständig aus seinem Körper entfernt werden konnten. Im November 1945 heiratet er in Speyer seine Christa, die seine Mutter in einem Flüchtlingszug kennen gelernt und mit nach Hause gebracht hatte. Zwei Jahre später kommt Tochter Renate zur Welt.



1955 wird die Stelle des Dienststellenleiters der AOK in Schongau bundesweit ausgeschrieben. Heinrich Muckle bekommt den Zuschlag und wechselt mit Familie hierher. „Die AOK war damals in dem Gebäude gegenüber vom Butterwerk, in dem heute eine Pizzeria ist“, erinnert sich Muckle. Und Tochter Renate setzt nach, dass die Familie im Obergeschoss ihre Wohnung hatte. Erst später zog die Geschäftsstelle in die Blumenstraße um. Ironie des Schicksals.



Bedingt durch seine schweren Kriegsverletzungen konnte Muckle 1982 vorzeitig in Pension gehen. Ab diesem Zeitpunkt gingen er und seine Ehefrau Christa ihrem gemeinsamen Hobby nach. Erst mit Zelt und Wohnwagen, dann mit Wohnmobil reisten sie immer wieder nach Ungarn, um dort wegen Muckles Verletzungen warme Heilbäder aufzusuchen. 2015 verstarb Christa mit 92 Jahren. Seitdem lebt Heinrich Muckle alleine in eigener Wohnung und – versorgt sich immer noch selbst. Herzlichen Glückwunsch und alles Gute!