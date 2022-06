Werbeanlagen am Peitinger V-Baumarkt genehmigt

Von: Johannes Jais

Teilen

Vorne ist grüne Wiese, hinten war mal grüne Wiese: Der Rohbau für den großen Bau- und Gartenmarkt, der am Zeißlerweg errichtet wird, ist weit fortgeschritten. © Jais

Peiting – Mit 6:3 Stimmen war eine Mehrheit im Peitinger Bauausschuss dafür, dass die beantragten Werbeanlagen sowohl an der Wachstraße als auch am großen Baumarkt, der zurzeit am Zeißlerweg errichtet wird und noch heuer eröffnet werden soll, aus Sicht der Gemeinde befürwortet werden. Für die Genehmigung ist letztlich das Landratsamt Weilheim-Schongau zuständig.

Nach Auskunft von Marktbaumeister Fabian Kreitl soll die Beleuchtung der Werbeanlage an der Waschstraße nachts zwischen 22 Uhr und 5.30 Uhr abgeschaltet bleiben. Genauso werde die Aufschrift am Bau- und Gartenfachmarkt nachts nicht illuminiert, ergänzte Bürgermeister Peter Ostenrieder.



Dagegen waren Christian Lory, Thomas Elste und Andreas Barnsteiner. Sie hatten in den vergangenen Jahren ebenso wie andere Gemeinderäte den großen V-Baumarkt am südlichen Ortsrand von Peiting mit knapp 8.000 Quadratmeter Verkaufsfläche immer abgelehnt.



Die Waschstraße mitsamt vier Boxen, wo Autofahrer ihr Vehikel selber abspritzen können, steht auf der Nordseite des großen Gebäudes direkt am Zeißlerweg. Im Süden des 2,8 Hektar großen Geländes, das die Marktgemeinde Peiting vor gut zwei Jahren an die Herimo-Immobilien (eine Tochterfirma der V-Markt-Gruppe mit Sitz in Mauerstetten) verkauft hatte, ist zur B 472 hin eine ökologische Ausgleichsfläche vorgesehen. Der Haupteingang am großen, gut 120 Meter langen Gebäude befindet sich auf der Ostseite, wo mehr als 200 Parkplätze vorgesehen sind.