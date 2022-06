Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“: Gold für Schönberg

Von: Oliver Sommer

Schönberg überzeugte die Jury in allen fünf Bewertungsbereichen und holte sich so Wettbewerbs-Gold. © Oliver Sommer

Rottenbuch – Schönberg hat seinem Namen alle Ehre gemacht. Beim 27. Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“, holte der Rottenbucher Ortsteil, wie auch die Gemeinde Huglfing, Gold. In ihrem Resümee lobte die Jury, unter anderem der Präsident des bayerischen Landesverbandes für Gartenbau und Landespflege, Wolfram Vaitl, das gezeigte Engagement bei der Sanierung der Kirche und der Jugendarbeit. So fragte der Vertreter der Bayerischen Architektenkammer, Landschaftsarchitekt Rudolf Katzer, die Schönberger, ob ihr Tag 48 Stunden habe. Unter anderem hatten Bürgermeister Markus Bader und sein Vize Vitus Gansler die gut ein Dutzend Mitglieder umfassende Jury durch den Ort geführt.

„Bei uns wird it viel g‘red, wir handeln“. Diesen Leitsatz hatten die Schönberger dem stellvertretenden Landrat Wolfgang Taffertshofer fürs Grußwort mit auf den Weg gegeben, doch auch was ihren Ort angeht, gibt es dort sehr viele Menschen der Tat. Wie sonst könnte man die Vielzahl der Projekte erklären, die die Jury um Rainer Petzi zu sehen bekam. Petzi ist stellvertretender Abteilungsleiter des ­AELF Abensberg-Landshut und für den Bereich Entwicklungskonzepte und wirtschaftliche Initiativen zuständig; neben diesem Punkt mussten die Jurymitglieder auch Punkte vergeben für die sozialen und kulturellen Aktivitäten, wie Pflege von Tradition und Brauchtum oder das Vereinsleben und ehrenamtliche Tätigkeiten. Weiter ging es um die Baugestaltung und -entwicklung, also die Nutzung, Gestaltung und Entwicklung des Ortskerns oder die Integration von Neubaugebieten, der effiziente Umgang mit vorhandener Siedlungsfläche sowie um die Grüngestaltung und Entwicklung oder die Schaffung und Erhaltung naturnaher Lebensräume für Flora und Fauna. Als fünftes Kriterium ging es um das Dorf in der Landschaft, die Gestaltung des Ortsrandes und die Einbindung von baulichen Anlagen oder Maßnahmen zur Förderung der Artenvielfalt und des Biotopschutzes sowie die Pflege und Erhaltung von regionstypischen Landschaftselementen, wie etwa den Mooren. So meinte denn das ehemalige Mitglied der bayerischen Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege, Dr. Josef Heringer, zur Wiedervernässung der Moore: „Ihr versumpft mit Qualität“.



Begonnen hatte der mehrstündige Rundgang der Jury nicht zufällig an der Kirche Kuratie Mariä Himmelfahrt mit den Grußworten Taffertshofers und Baders. Denn die Kirche sei etwas, was „Schöborg“, wie Bader wiederholt sagte, ausmache. Wobei der Rathauschef nicht den Ausblick meinte, sondern, „dass die Bürger immer alles selber in die Hand nehmen“. 1860 hätten die Schönberger Bürger beschlossen, hier eine Kirche mit Pfarrhof, Schule und Lehrerwohnung zu errichten. Doch am Pfarrhof könne man exemplarisch sehen, was sich in der Gemeinde so getan habe. Dieser erlebte in den vergangenen 15 Jahren eine Vielzahl an Maßnahmen, eine energetische Sanierung und das Herrichten der Wohnräume, 2009 habe die Diözese Geld für die Sanierung des Kirchenschiffs gegeben. Und last but not least habe man für die Maurer- und Putzarbeiten keine Firma beauftragt, sondern selber Hand angelegt im Ort, so Bader.



2013 habe man sich in Schönberg auf den Weg der Dorferneuerung gemacht und herausgekommen, so Bader, sei sein „heiliges Buch“. Der Ordner beinhaltet den Abschlussbericht mit vielen Maßnahmen und Vorschlägen. Ein Buch, das er sehr oft in die Hand nehme, denn „alles, was wir heute sehen, steht da schon drin oder ist so vorgedacht worden“, sagte Bader. Weniger prickelnd allerdings sei der Umstand gewesen, dass die Maßnahmen zu „wenig Fleisch“ hatten, als dass es eine umfassende Dorferneuerung gegeben hätte mit einer entsprechenden Förderung. Nun aber nutze man die Städtebauförderung und sei in Rottenbuch im IKEK, was sich auch auf Schönberg positiv auswirke.



Noch vor der Kirche übernahm es der Schützenmeister Josef Lindauer, über den Vereinstreff zu erzählen, die ehemalige Gastwirtschaft der Familie Staltmeier, die von den Vereinen betrieben wird. Besonderheit des Vereinslebens in Schönberg ist neben dem Umstand, dass jeder Bürger in mehreren Vereinen Mitglied ist – 650 Vereinsmitglieder bei 360 Einwohnern – auch, dass die Vereine füreinander einstehen. So werden quasi von allen neue Instrumente für die Musik beschafft oder das Vereinsgewand für die Trachtler oder auch schon mal neue Ausrüstungsgegenstände für die Feuerwehr.



Dank der Dorferneuerung liegen auch detaillierte Pläne für die Ostabrundung vor, für neue Baugebiete für Einheimische oder fürs Gewerbe. Sage und schreibe 19 aktive Gewerbetreibende gebe es, dank des Breitbandausbaus auch Onlinehändler oder Mediendesigner. Rechnet man die Photovoltaik und die Landwirte dazu, seien es sogar über 40 Gewerbetreibende, berichtete Bader. Eine Vielzahl an Informationen, die die Jury „zu verdauen“ hatte. Nicht umsonst stellte die Kreisfachberaterin Heike Grosser fest, „in allen fünf Bewertungsbereichen sich sehr gut präsentieren zu können, ist eine große Herausforderung“. Eine Herausforderung, der sich die Schönberger gestellt haben.