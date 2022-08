Wieder Ausschank im historischen Biergarten der Rössle-Brauerei

Braumeister Stephan Albrecht lädt in den historischen Biergarten der Rössle-Brauerei. © Brauhaus

Schongau – Den historischen Biergarten der Rössle-Brauerei an der Stadtmauer für den Rest der Saison aus dem Dornröschenschlaf erwecken – das haben sich Braumeister Stephan Albrecht und das Brauhaus im Rahmen des „Rössle PopUP Biergarten“ vorgenommen.

„Wir freuen uns sehr, dass wir diesen traumhaften Ausschank übernehmen dürfen. Der Biergarten soll nach vielen Jahren wieder ‚aufpoppen‘, das heißt kurzfristig wieder offen sein – und zwar bei schönem Wetter für den Rest der Saison!“, berichtet der 22-Jährige, der das Bier für die Spätsommerabende an der Stadtmauer eingebraut hat.



Der „lauschige Platz“ hinter der Stadtmauer sei viel zu lange brach gelegen, freut sich auch die Eigentümerfamilie Seitz aus München. Vielleicht könne sich daraus ja noch mehr entwickeln – erst einmal hoffe man auf noch viele warme Biergarten-Tage.



Losgehen soll es ab Donnerstag mit einem „Soft-Opening“. Danach öffnet der Biergarten bei gutem Wetter von Donnerstag bis Sonntag jeweils von 11 bis 14 Uhr und 17 bis 22 Uhr. Besonders freut sich Albrecht auf den Anstich des Spezialbieres „Novid‘19“ am Freitag.



„Im Mittelpunkt steht die bayerische Tradition eines Biergartens“, erklärt der Braumeister. Angeboten werden frisches Bier und Erfrischungsgetränke „zu einem erschwinglichen Preis“ und eine kleine Auswahl an Brotzeiten. Freilich gelte die bayerische Biergartenverordnung – Speisen dürfen selbst mitgebracht werden. „Wie es die Tradition will und wie es sich für einen guten, bayerischen Biergarten gehört.“



Nun arbeitet das Brauhaus Team an einem Rahmen-Programm. Eine erste Übersicht steht bereit. So findet der „Sommer in der Stadt“ vom 9. bis 11. September im PopUp Biergarten statt. „Da können wir zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen und verschieben somit die Veranstaltungen vom Bürgermeister-Schaegger-Platz in den Rössle-Biergarten“, berichtet Marion Albrecht, die sich um die Veranstaltungen des Brauhauses kümmert. „Dann müssen wir auch keine Parkplätze sperren.“ Da das Oimara-Konzert am 9. September sehr gefragt sein werde, müsse der Einlass über Eintrittskarten (www.reservix.de) geregelt werden. Bei schlechtem Wetter findet das Konzert im Brauhaus statt.