Wiederentdeckte Brunnenfigur bringt neue Möglichkeiten für den Sonnengraben in Schongau

Von: Astrid Neumann

Der Zustand aus den 1950ern soll wiederhergestellt werden (links). Zusätzlich wird ein Trinkbrunnen, ähnlich dem am Marienplatz, angebracht. © Grundner/Schorer

Schongau – Lange wurde diskutiert und Pläne für den Brunnen am Sonnengraben vorgeschlagen. Nun kommt es doch anders. Grund dafür: die verschollene Brunnenfigur aus den 1950er Jahren wurde aufgefunden und der Stadt übergeben.

Im Oktober hatte man dem Bauausschuss verschiedene Varianten für einen Trinkbrunnen in der Nische vorgestellt. Doch der Entwurf der Stadtplaner von Lohrer-Hochrein fiel beim Gremium durch. Vorgesehen war eine einfach Säule.

Schon damals wurde der Wunsch im Bauausschuss geäußert, hier etwas mit mehr „historischem Touch“ (Tobias Fuhrmann, SPD) zu schaffen. Eine Nachbildung des ursprünglichen Brunnens sei weder machbar noch bezahlbar, so Stadtbaumeister Sebastian Dietrich damals, „und auch die Denkmalbehörde sieht das kritisch“.



Das Auffinden der Brunnenfigur würde nun eine Wiederherstellung des Brunnens in Anlehnung an den Bestand der 1950er Jahre ermöglichen, so Martin Blockhaus vom Stadtbauamt. Dabei könnten große Teile des Bestands weiterverwendet bzw. restauriert werden.



„Die Figur ist in einem guten Zustand“, so Blockhaus. Auch der Historische Verein habe sich schon sehr wohlwollend dazu geäußert.



Einziger Wermutstropfen: Eine Trinkwassernutzung in dieser Bestandslösung ist nicht realisierbar. Dafür schlug Blockhaus vor, in Anlehnung an die Lösung am Marienplatz einen separaten Trinkbrunnen am Sonnengraben zu realisieren. Dieser könnte schräg gegenüber der Nische Platz finden.



Auch im Bauausschuss am vergangenen Dienstag kam die Nachricht gut an. „Ich begrüße das außerordentlich“, so Martin Schwarz (SPD). Er könnte jedoch auch gut auf einen Trinkbrunnen verzichten. Auch Kornelia Funke (CSU) zeigte sich „froh über die Entwicklung“. Sie sprach sich allerdings auch klar für einen Trinkbrunnen aus. Dieser sei am Marienplatz stark frequentiert, so Funke weiter.



Ein besonders großer Aufwand, wie von Schwarz befürchtet, sei damit nicht verbunden, versicherte Blockhaus. Man habe bei dem Brunnen am Marienplatz keine Keimprobleme und eine regelmäßige Beprobung könne dann eben zeitgleich bei zwei Brunnen durchgeführt werden. Der Beschluss im Bauausschuss fiel schließlich einstimmig für das Restaurieren der Nische und einen zusätzlichen Trinkbrunnen.