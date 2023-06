Wieskirche: 40 Jahre Welterbe mit Festakt

Von: Astrid Neumann

Jubiläumswochenende: Rund um die Wieskirche wird 40 Jahre Welterbestatus gefeiert. © Herold

Steingaden - Vor 40 Jahren ist die Wieskirche in den UNESCO Welterbestatus aufgenommen worden. Dieses Jubiläum wird am Wochenende mit einem Festakt begangen.

Die mit so vielen groß- und einzigartigen Kirchenbauten verschiedenster Stile und Epochen wahrhaft gesegnete Diözese Augsburg darf sich mit der Wieskirche an einem Bauwerk internationaler Extraklasse – im Jahre 1983 wurden auch das „Taj Mahal“ in Indien sowie die Inkastadt „Machu Picchu“ in Peru in das UNESCO-Welterbe aufgenommen – erfreuen. Die Wieskirche ist aber nicht nur ein Architekturdenkmal und Objekt für Kunsthistoriker oder Touristen mit bis zu einer Million Besucher im Jahr (Stand vor Corona). Die Wies ist eben vor allem eine Wallfahrtskirche, zu der seit Anbeginn unzählige Menschen pilgern, um vor dem „Gegeißelten Heiland“ das Herz in allen Nöten und Sorgen auszuschütten.



Das Jubiläum „Wieskirche 40 Jahre UNESCO-Welterbe“ wird dementsprechend würdig gefeiert: Am Samstag, 17. Juni, beginnen die Feierlichkeiten um 16 Uhr mit einem Bürgerfest auf dem Dorfplatz des Steingadener Ortsteil Wies – gestaltet von der Gemeinde Steingaden und den örtlichen Vereinen. Am Sonntag, 18. Juni, wird Bischof Dr. Bertram Meier den Festgottesdienst anlässlich des Tränenfestes um 10 Uhr zelebrieren. An das feierliche Pontifikalamt schließt sich der Festakt mit dem eigentlichen Hausherren (die Wieskirche gehört seit der Säkularisation dem Freistaat Bayern), Ministerpräsident Dr. Markus Söder, an. Der Jubiläumstag schließt mit einem Festkonzert der „Musik im Pfaffenwinkel“ (19 Uhr). Unter der Leitung von Christian Fröhlich bringen Mitglieder der Münchener Philharmoniker sowie der „Chor im Pfaffenwinkel“ die „Prager Symphonie“ von Wolfgang Amadeus Mozart (KV 319) sowie die „Missa Solemnis“ von Leopold Mozart zu Gehör.