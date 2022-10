Die Vorgeschichte

Windkraftanlagen auf Köpfinger Wiesen: Ostenrieder wendet sich an Habeck

Von: Johannes Jais

Windkraft – hier die zwei Anlagen zwischen Bidingen und Ingenried – soll auch auf den Köpfinger Wiesen bei Peiting möglich sein. Der Bürgermeister wendet sich deswegen an Wirtschaftsminister Habeck. © Jais

Peiting – Auf höchster politischer Ebene möchte Peitings Bürgermeister Peter Ostenrieder dazu nachfassen, dass es für Windräder auf den Köpfinger Wiesen (zwischen den Weilern Kreut und Kurzenried) trotz der Blockade durch den Denkmalschutz wegen des Weltkulturerbes Wieskirche doch noch eine Chance gibt. Er hat sich mit einem Schreiben an Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck gewandt.

Eine Chance, zwei bis drei Windräder auf den Köpfinger Wiesen zu verwirklichen, sieht Ostenrieder nur noch in einem Vorstoß auf Bundesebene. Windkraftanalgen auf den Köpfinger Wiesen hätten keinen negativen Einfluss auf das Weltkulturerbe Wieskirche, das elf Kilometer entfernt ist.



Die Reaktion auf den Klimawandel müsse jetzt oberste Priorität haben, greift Ostenrieder eine Aussage der Grünen auf. Am Dienstagabend informierte der Rathauschef die Gemeinderäte, dass er wegen Windkraft auf den Köpfinger Wiesen ein Schreiben an Wirtschafts- und Klimaminister Habeck gerichtet habe. Den Brief werde er auch dem Landtagsabgeordneten Andreas Krahl (Grüne) aus dem Stimmkreis Weilheim-Schongau zukommen lassen. Eine Kopie erhält Bundestagsabgeordneter Alexander Dobrindt aus Peißenberg.



Ziel ist es, mit Hilfe aus dem Bundesministerium und aufgrund der Aussagen eines Gutachtens aus dem Jahr 2019, das Professor Sören Schöbel-Rutschmann von der TU München angefertigt hatte, das Einvernehmen zu Windkraftanlagen auf den Köpfinger Wiesen zu erwirken. Ein anerkanntes ­UNESCO-Welterbe und eine zeitgemäße Gewinnung regenerativer Energie aus Windkraft müssten sich nicht entgegenstehen, sondern könnten gut nebeneinander existieren. Denn es bestünde keine Sichtverbindung – was eine der Auflagen für den Teilflächennutzungsplan Windkraft sei.



Der Peitinger Bürgermeister hat dem Schreiben an Wirtschaftsminister Habeck fünf Anlagen beigegeben. Darunter ist auch die Antwort des Bayerischen Wirtschaftsministers Hubert Aiwanger an den Markt Peiting vom September 2020. Daraus ging hervor, dass es als erschöpft anzusehen sei, Windkraft auf den Köpfinger Wiesen mit dem Welterbe-Status der Wieskirche in Einklang zu bringen. Aiwanger hatte sich selbst zuvor an die UNESCO gewandt.



Die Vorgeschichte



Der Peiting Bürgermeister schildert im ausführlichen Brief an das Wirtschaftsministerium in Berlin nochmals die Vorgeschichte. Bereits im Jahr 2013 wurde im Markt Peiting ein Teilflächennutzungsplan Windkraft durch die Regierung von Oberbayern auf den sogenannten Köpfinger Wiesen genehmigt, der damals noch vier Anlagen vorsah. Eine Auflage der Genehmigung des Teilflächennutzungsplans von 2013 war, eventuelle Sichtbeziehungen zur Welterbestätte Wieskirche zu vermeiden.



Noch bevor der Teilflächennutzungsplan durch den Markt Peiting erstellt wurde, waren mehrere Standorte für die Anlagen, die durch die Bürgerwind Pfaffenwinkel, einem Zusammenschluss von 60 Grundstückseigentümern und unterstützt durch die Gemeinden Böbing, Peiting, Steingaden, Rottenbuch und Wildsteig, errichtet werden sollten, in Erwägung gezogen. Eine effektive und optimale Positionierung wurde letztlich aber im Standort Peiting gesehen, „den wir nach wie vor als Kommune auch präferieren und befürworten“, betont Ostenrieder. Schon zum damaligen Zeitpunkt spielte auch das Thema 10H keine Rolle, da die Gemeinden hinter dem Projekt standen.



Veranlasst durch eine negative Stellungnahme seitens ­UNESCO/ICOMOS aus dem Jahr 2015 und nochmals bekräftigt im Jahr 2020, wobei die gesamte Region Pfaffenwinkel als zum Welterbe zählende Gegebenheit weit über die geforderten Pufferzonen hinaus definiert worden ist, wurden zum damaligen Zeitpunkt die Planungen eingestellt, da eine Zustimmung aus Gründen des Denkmalschutzes durch die Regierung von Oberbayern nicht in Aussicht gestellt werden konnte.



Im Jahr 2019 wurde ein erneuter Vorstoß durch die Bürgerwind Pfaffenwinkel unternommen und ein erneutes Gutachten – diesmal nur bezogen auf den jetzt aktuellen Standort Köpfinger Wiesen bei Prof. Schöbel-Rutschmann von der TU München in Auftrag gegeben. Das Gutachten wurde an das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege geleitet.



Als Träger der kommunalen Planungshoheit sei der Markt Peiting gemeinsam mit der Bürgerwind Pfaffenwinkel und den umliegenden Gemeinden der Auffassung, dass der Umgebungsschutz der Wieskirche durch die UNESCO/ICOMOS International zu weit und/oder zu streng ausgelegt werde. Ostenrieder schließt mit dem Satz: Gerade angesichts der aktuellen Situation und Diskussion herrsche sowohl in Peiting als auch in den umliegenden Orten „großes Unverständnis“ über die Blockade beim Errichten dieser effektiv zu betreibenden Anlagen. Daher wende er sich an Wirtschaftsminister Habeck mit der Bitte um Unterstützung und Fürsprache bei UNESCO/ICOMOS – mit dem Ziel einer grundsätzlichen Vereinbarkeit der Anlagen am Standort Peiting/Köpfinger Wiesen mit der Wieskirche als Weltkulturerbe.



Weitere Kriterien



Wesentliche Kriterien für Windkraftanlagen auf den knapp 800 Meter hoch gelegenen Köpfinger Wiesen sind auch der Wetterradar fürs Observatorium auf dem Hohen Peißenberg und der Artenschutz für das Gebiet östlich des Lechs. Unabhängig davon wird die Bauleitplanung für eine zehn Hektar große Freiflächen-Photovoltaik der Bürgerwind Pfaffenwinkel vorangetrieben.