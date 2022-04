„Wir wünschen uns ein Open Air für Peiting“

Von: Johannes Jais

Teilen

Peitings Jugendreferent Florian Deibler wünscht sich ein Open Air in der Marktgemeinde - so wie in Altenstadt. © Panthermedia/Rolf Georg Brenner

Peiting – „Wir wünschen uns ein Open Air – so wie in Altenstadt im Sommer“: Mit diesem Satz formulierte Jugendreferent Florian Deibler, was sich viele junge Leute auch in Peiting gut vorstellen können. Denn in Zeiten von Corona habe es wenige Feiern für junge Leute gegeben.

Ohnehin sei es schwierig gewesen, Jugendliche in den zwei Jahren der Corona-Pandemie zu erreichen, resümierte Deibler in seinem Bericht vor den Kollegen im Gemeinderat. Etliche der jungen Leute seien „gefrustet“ daheim gesessen.



Zu einem Open Air in Peiting meinte Deibler, er hoffe, „dass wir da was ins Laufen bringen.“ Bei seinem Verweis auf Altenstadt meinte der Jugendreferent, dass dort im Freibad das so genannte Esconova-Open Air mit mehreren Bands im Juli 2022 wieder ausgerichtet werden soll. Veranstalter sind der Fußball-Förderverein und der Förderverein der Wasserwacht Altenstadt. Florian Deibler, mit 24 Jahren der jüngste unter den 24 Gemeinderäten und Gemeinderätinnen, nimmt die Aufgabe als Jugendreferent in Peiting seit seinem Amtsantritt im Mai 2020 wahr. Er sei überall „mit offenen Armen“ empfangen worden.



Vor eineinhalb Jahren habe man eine Jugendbefragung in Peiting starten wollen. Doch die habe sich damals erledigt, weil über den Landkreis Weilheim-Schongau eine regionale Jugendbefragung vorgenommen worden sei. Deren Auswertung soll im Sommer oder Herbst vorgestellt werden. Darauf dürfe man gespannt sein, meinte Deibler.



Ein weiteres Thema sprach der Jugendreferent noch an: die Raumsituation im Jugendzentrum „Go in“ an der Lorystraße. Das Gebäude sei marode, die Räume seien nicht mehr zeitgemäß. Einen Neubau auf dem gleichen Grundstück hat die Marktgemeinde bereits auf ihrer Agenda stehen, was die Projekte der nächsten Jahre angeht.