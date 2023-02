„Wohlfühlplatz“-Plakette für Marienplatz in Schongau

Von: Astrid Neumann

Halten stolz Urkunde und Plakette in ihren Händen: Stadtbaumeister Sebastian Dietrich, Bürgermeister Falk Sluyterman und Martin Blockhaus (v. links). © Neumann

Schongau – Schongaus Marienplatz hat beim Wettbewerb „Wohlfühlplätze – Fußgänger*innenfreundliche Stadt- und Dorfplätze“ einen ersten Preis gewonnen. Die zugehörige Plakette soll nun einen Platz in der „Guten Stube“ finden.

Mitte Januar konnte Bürgermeister Falk Sluyterman die Auszeichnung bereits bei einem feierlichen Festakt in Markt Erlbach entgegennehmen. Stolz präsentierte er Tafel und Urkunde nun gemeinsam mit Stadtbaumeister Sebastian Dietrich und Martin Blockhaus vom Bauamt, der maßgeblich an den Umbaumaßnahmen beteiligt war, der Öffentlichkeit.Der von FUSS e.V., SRL e.V. und dem VCD Bayern e.V. ausgelobte Preis zeige, dass man mit der verkehrsberuhigten Zone am Marienplatz den richtigen Kurs eingeschlagen habe, so Sluyterman.

„Das hat uns sehr gefreut“, bekräftigt das Stadtoberhaupt.Sluyterman blickte auch auf den „relativ großen Kraftakt“ zurück, der damit verbunden war. 2011 sei das Vorhaben Fußgängerzone noch abgelehnt worden. In einem zweiten Anlauf 2015 fiel der Entschluss bei einer Gegenstimme dann doch für die Verkehrsberuhigung, die im folgenden Jahr schließlich auch umgesetzt wurde. Seitdem habe sich der Marienplatz gut entwickelt, so der Bürgermeister, „und das hat auch die hochkarätige Jury so gesehen.“



Trotz Onlinehandel und auch trotz Corona sei er gut belebt. Derzeit gebe es nur einen Leerstand am Marienplatz – dabei handelt es sich um die ehemalige Brunnen Apotheke – und dieser werde wohl auch nicht von langer Dauer sein, so Stadtbaumeister Sebastian Dietrich.



Aber nicht nur die Verkehrsberuhigung, sondern viele weitere Aktionen haben zur Belebung des Platzes beigetragen, ist Martin Blockhaus überzeugt. „Wir haben viele Wünsche aus der damaligen Bürgerbeteiligung umgesetzt“, so der Bauamtsmitarbeiter. Er nennt hier Wasserspiel, Trinkbrunnen, Sonnenschirme sowie mehr Grün auf dem Platz. Das seien schließlich alles Anregungen aus der Bürgerschaft gewesen „und die Stadtgärtnerei lässt sich immer tolle Sachen einfallen“, verweist Blockhaus auf die Pflanzkübel. Auch die Winterbelebung – derzeit noch mit der Schlittschuhfläche – trage zur Belebung bei.



Wo genau die Plakette, die den Marienplatz als „Wohlfühlplatz“ ausweist, ihren Platz finden soll, ist noch nicht ganz klar. „In der Nähe wird sich ein Fleckchen finden“, so Dietrich.