Wohn- und Geschäftshaus in Schongau wird zu Mehrfamilienhaus mit zehn Wohneinheiten

Von: Astrid Neumann

Das jetzige Wohn- und Geschäftshaus in der Heinrich-Huber-Straße soll nun ein Mehrfamilienhaus mit zehn Wohneinheiten werden. © Neumann

Schongau – Mehr Wohnungen statt Gewerbe heißt es künftig in der Heinrich-Huber-Straße. Im Gebäude mit der Hausnummer 1 sollen künftig zehn Wohneinheiten Platz finden. Dafür soll ein Anbau abgerissen und das jetzige Wohn- und Geschäftshaus umgebaut werden. Der Bauausschuss hat dem Bauvorhaben einstimmig grünes Licht erteilt.

Wie Stadtbaumeister Sebastian Dietrich in der jüngsten Sitzung des Bau- und Umweltausschusses erläuterte, ist der Abriss des östlichen Anbaus geplant. Dieser weist eine Größe von rund acht auf sechs Meter auf. Gleichzeitig soll das bestehende Wohn- und Geschäftshaus in ein Mehrfamilienhaus mit zehn Wohneinheiten umgebaut werden.



Einen Bebauungsplan für dieses Gebiet gibt es nicht. Das Bauvorhaben sei also zulässig, wenn es sich nach Art und Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise und der Grundstücksfläche, die überbaut werden soll, in die Eigenart der näheren Umgebung einfügt und die Erschließung gesichert ist, so Dietrich weiter. Die Heinrich-Huber-Straße könne als „Allgemeines Wohngebiet“ eingestuft werden, so dass auch ein Mehrfamilienhaus hier grundsätzlich zulässig sei.



Das Maß der baulichen Nutzung werden mit einer Grundflächenzahl von 0,67 zwar leicht überschritten, jedoch verbessere sich dadurch die Situation im Vergleich zum Bestand, so Dietrich. Durch den Abriss des Anbaus sei es nämlich möglich, den Vorgartenbereich zu begrünen und einen Teil der Stellplätze mit Rasengittersteinen zu errichten, wie der Stadtbaumeister dem Gremium erklärte.



Positiv bewertete Ilona Böse (SPD) das Vorhaben. Vor allem da so wieder Leben in einen Leerstand kommt, der zudem noch altstadtnah gelegen sei. Den Entwurf an sich fand Böse jedoch „nicht so gelungen“. Durch die Anbauten und den Abriss wirke das Ensemble insgesamt „abgewürgt“. „Warum nicht jetzt die Gelegenheit nutzen und das ganze eleganter lösen?“, warf sie in die Runde. „So schaut es unfertig aus“, so Böse zum Entwurf.



Man wolle das mitnehmen und noch einmal mit dem Bauherrn besprechen, versprach Dietrich. Der Bauausschuss beschloss einmütig, dem Bauvorhaben zuzustimmen und das gemeindliche Einvernehmen zu erteilen.