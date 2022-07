Bessere Beleuchtung für Wohnmobil-Stellplatz in Peiting

Von: Johannes Jais

Wo Camper kostenfrei ihr Vehikel parken können: Der Wohnmobilplatz am Bad in Peiting. © Jais

Peiting – Der Parkplatz für Wohnmobile vor dem Wellenfreibad soll besser ausgeleuchtet werden. Die Technik dafür soll zusammen mit dem Ausbau der Beleuchtung am benachbarten Marie-Juchacz-Weg entlang der Peitnach installiert werden.

Ansonsten bleibt auf der gekiesten Fläche für Wohnmobile alles so, wie es ist. Mit dem Antrag auf Ausbau der Attraktivität am Campingstellplatz ist die Bürgervereinigung Peiting nicht durchgekommen, von der Beleuchtung (10.000 Euro) mal abgesehen.



Der gewünschte Zugang zu den Duschen und Toiletten im Bad auch außerhalb der Öffnungszeiten, wie es Fraktionssprecher Franz Seidel für sinnvoll hielt, scheitert an den Kosten. Denn es müsste vieles umgebaut werden, schilderte Marktbaumeister Fabian Kreitl. Die Kosten dafür würden gut 500.000 Euro ausmachen. Selbst für eine externe Anlage mit Toilette und Dusche nördlich des Badgebäudes seien zwischen 150.000 und 200.000 Euro zu veranschlagen.



In der Diskussion plädierte Claudia Steindorf (SPD) dafür, die kostenlose Abstellfläche so zu lassen, wie er ist. Der Platz sei super, aber sie verspüre „Bauchweh“ wegen der Kosten. Bürgermeister Peter Ostenrieder war zudem gegen zusätzliche Stromanschlüsse. „Es ist ja so, dass die Fahrzeuge zunehmend autark werden“, kommentierte der Rathauschef.



Michael Deibler (CSU) begrüßte zwar den Antrag der Bürgervereinigung mit der „touristischen Zielrichtung“. Er tendiere jedoch dazu, zusätzlich und kostengünstig eher mal Stellflächen an der Straße für Camper in Peiting zur Verfügung zu stellen.



Dies fand aber Andreas Schmid (Bürgervereinigung) nicht zielführend. Man habe schon ein Grundstück beim Platz am Wellenfreibad dazugekauft. Es gehe nicht um eine Mehrung von Stellplätzen, sondern um die Attraktivitätssteigerung für Wohnmobilisten.