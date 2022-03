Wunsch nach mehr Tempo 30 in Schongau

Von: Rasso Schorer

In Schongau kann derzeit wohl kaum noch mehr Tempo 30 ausgewiesen werden. Das soll sich ändern, wünscht sich der Stadtrat und will dafür eintreten. © Schorer

Schongau – Mit ihrem Anliegen, mehr Tempo 30 auf Schongaus Straßen zu bringen, hat die Grünen-Fraktion am Dienstag auch den übrigen Stadtrat überzeugt. Das Problem: Gemeinden haben dabei kaum Gestaltungsfreiraum. Deshalb verständigte sich das Gremium auf mehrere Teilmaßnahmen.

Tempo 30 im gesamten Stadtgebiet ist erklärtes Ziel der Grünen. Die dafür nötige Änderung der Straßenverkehrsordnung bahne sich bundespolitisch an, hoffte Stadträtin Bettina Buresch. Bis es soweit ist, wünschte sie Teilschritte. „Wir können nur umsetzen, was die Gesetze hergeben“, stellte Bürgermeister Falk Sluyterman klar.

Bereits viel Tempo 30 in Schongau

In Schongau gebe es schon viel Tempo 30, begrüßten neben ihm und Buresch weitere Stadträte. Das Gremium gab der Verwaltung bei einer Gegenstimme den Auftrag mit, jene wohl nur noch wenigen zusätzlichen Straßenzüge ausfindig zu machen, wo sich das noch umsetzen lässt.



Außerdem will die Stadt dafür eintreten, dass den Gemeinden mehr Möglichkeiten in Sachen Geschwindigkeitsbegrenzung zugestanden werden. Dass über deren Willen hinweg entschieden wird, per „reinem Verwaltungsakt“, sei „ein Unding“, so Buresch. Friedrich Zeller (SPD) erkannte im Antrag ein „richtiges Ansinnen“, Tempo 30 als Regelgeschwindigkeit sei seit Jahren „Forderung des Städtetages und des ADFC“.

Beitritt zur Initiative „Lebenswerte Städte durch angemessene Geschwindigkeiten“

Es gehe darum, ein Zeichen zu setzen, fand Buresch. Der Stadtrat ging da bei zwei Gegenstimmen mit, Schongau strebt einen Beitritt zur Initiative „Lebenswerte Städte durch angemessene Geschwindigkeiten“ an. Darin versammelt sich seit ihrer Entstehung Mitte 2021 eine stetig wachsende Zahl deutscher Städte, diese Woche wurde die Hundertermarke geknackt.