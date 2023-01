Zahlen 2022 im Plantsch trotz allem „erfreulich“

Von: Rasso Schorer

Von einem „halbwegs normalen Geschäftsbetrieb“ 2022 spricht Plantsch-Chef Andreas Kosian. © Herold

Schongau – Ein trotz schwierigen Rahmenbedingungen erfreuliches Ergebnis sieht das Schongauer Plantsch mit Blick auf seine wichtigsten Kennzahlen des abgelaufenen Jahres. Das Gesamtdefizit falle eine gute halbe Million Euro geringer aus als erwartet und beträgt rund 1,23 Millionen, berichtet Chef Andreas Kosian. Er erkennt darin die Bestätigung getroffener Entscheidungen, benennt „glückliche Umstände“ und freut sich über einen „Besucheransturm“.

Von einem trotz Coronaauflagen im Frühjahr, Energiekrise und Fachkräftemangel „halbwegs normalen Geschäftsbetrieb“ 2022 spricht Kosian. Die Besucher dankten es, ihre Gesamtzahl von 234.190 inklusive Schulen und Vereinen sei die zweithöchste jemals im Plantsch erreichte. Der in seiner Aussagekraft beeinträchtigte Vergleich mit dem Corona-Jahr 2021: Damals waren es 72.253.



Aufgeschlüsselt auf die verschiedenen Besuchergruppen stellt sich deren Aufkommen 2022 so dar: 63.613 Personen lösten ihr Ticket für die Badewelt (2021: 18.570), 76.984 für das Freibad (20.746) und 37.502 fürs Saunaland (17.420). Die hohe Gesamtzahl sei vor allem den Badegästen zuzuordnen, rechnet Kosian vor.



Dann geht der Plantsch-Chef ins Detail, zunächst fürs Saunaland. Der sehr warme Sommer, die anfänglich noch vorhandenen Auflagen aus der Coronakrise sowie die aufgrund der Energiekrise verlängerte dortige Revisionsschließzeit – all das trug dazu bei, dass dessen „Besucher-Vorkrisenniveau“, wie Kosian die Einschnitte der zurückliegenden Jahre nennt, noch nicht wieder ganz erreicht wurde. Was nicht notwendige Ausgaben angeht, beispielsweise eben einen Saunabesuch, seien die Menschen zurückhaltender gewesen. „Zum Jahresende hin wurden aber auch hier wieder die Zahlen übertroffen, die vor der Krisenzeit 2020 üblich waren.“ Die Abschaffung der Montags-Damensauna habe in den ersten Wochen des neuen Jahres bereits zu einem sprungartigen Besucherzuwachs geführt.



Was die Saunabesuchszahlen drückte, hob jene im Bad: Hier wirkte sich der anhaltende sommerliche Sonnenschein förderlich aus. Dass im Winter bisher kaum Schnee lag, habe zudem viele Menschen mangels Freizeitalternativen von der Piste ins Becken ausweichen lassen. Nachvollziehbar auch, dass einige angesichts des geschlossenen Peitinger Wellenfreibads und des Wellenbergs in Oberammergau nach Schongau kamen.

Andere Schlüsse als die anderen

Beim Blick ins Umland stellt Kosian ferner fest: „Dass wir andere Wege gegangen sind um Energie einzusparen, hat einen überregionalen Zustrom von Besuchern bewirkt.“ Woanders habe es sich meist als großer Fehler erwiesen, die Wasser- und Lufttemperaturen zu senken. Denn wer es warm wollte, blieb den Bädern fern – oder kam ins Plantsch. In den Weihnachtsferien seien die Besucherzahlen „explosionsartig“ gestiegen.



Rund drei Wochen lang war auch in Schongau das Außenwarmbecken testweise außer Betrieb. „Eine schlechte Entscheidung“, räumt Kosian rückblickend ein. Die Reaktionen der Gäste seien eindeutig ausgefallen.

Das Plantsch ergriff deshalb andere Maßnahmen. Die hungrigsten Strom- und Wärmefresser wurden auf die Kernzeiten zurückgefahren. Investitionen in die Technik bewährten sich. Beides zusammen, so Kosian, habe deutlich mehr Energie eingespart, als es durch Temperaturabsenkungen möglich gewesen wäre – „und dabei wirtschaftlich zu einer deutlich besseren Erlössituation aufgrund des nicht ausbleibenden Besucherzuspruchs geführt“. Der Chef gibt sich zuversichtlich, dass der eingeschlagene Weg der richtige ist.



Insbesondere die Umrüstung der Badewasser- auf Hocheffizienz-Pumpentechnik, jene der Beleuchtung auf LED und die Wärmedämmung der Großwasserrutsche sparen Energie, freut sich Kosian. Nach einer deutlichen Reduzierung im März kommt das Plantsch seit Oktober komplett ohne fossile Energieträger aus.

„Sämtliche Verbraucher sind bereits von Gas auf Elektro umgerüstet, neben der vorhandenen PV-Anlage läuft das Vergabeverfahren für den Bau einer weiteren auf dem Saunaland-Neubau“, skizziert der Chef. Diese unterstütze künftig den „weitgehend klimaneutralen Betrieb im Saunaland“.



„Erhalt für Jahrzehnte sichern“

Sobald die Dachflächen im Altbestand saniert sind, sollen auch sie mit PV-Anlagen bestückt werden. Das Ziel: den Strombedarf, der schon jetzt bereinigt halb so groß sei wie 2004, im gesamten Plantsch künftig überwiegend selbst zu decken. Dann, so Kosian, „dürften diese Schritte den wirtschaftlichen Erhalt des Plantsch für die nächsten Jahrzehnte so weit wie möglich absichern und krisensicher machen“.



Das Betriebsergebnis für 2022 stehe zwar noch nicht endgültig, werde aber voraussichtlich kaum schlechter ausfallen als in anderen Jahren. Es sei gelungen, die negativen Einflüsse – Kosian nennt die schwindende Kaufkraft und eine „notwendige Preisanhebung“ aufgrund des vorübergehender Energiekostenzuschlags, die Energiekrise, Einschränkungen durch Coronaauflagen und Energiesparmaßnahmen sowie Fachkräftemangel – „mehr als auszugleichen“.



Ausblick auf 2023 im Plantsch

Als gewichtigen Dämpfer für die Prognose 2023 nennt Kosian weiterhin „gewaltige“ Preissteigerungen im Energie- und Lieferantenbereich. Hoffnungen setzt er auf die Energiepreisbremse. Der direkte Einkauf an der Strombörse biete die Chance, billiger wegzukommen als derzeit geplant.



Hoffnungsträger ist der große Besucherzuspruch. Zusammengefasst wolle man beim Betriebsergebnis mit einem „blauen Auge“ davonkommen. Für die Gastronomie im Plantsch kündigt Kosian „moderate Anpassungen bei den Preisen“ an.



„Rückblickend kann gesagt werden, dass die getroffenen Entscheidungen zu Öffnungszeiten und Sparmaßnahmen sich als richtig erweisen, um auch im kommenden durch Krisen geplagten Jahr 2023 richtig positioniert zu sein.“ Würde eine echte Energie-Mangellage eintreten, laufe es aber auf eine komplette zeitweise Schließung hinaus. Diese sei sinnvoller als ein „reduzierter Sparbetrieb“. „Soweit wird es hoffentlich aber niemals kommen.“

Info: Entwicklung des Betriebskostendefizits

Im Verlauf der letzten Jahre stellt sich die Entwicklung des Betriebskostendefizits folgendermaßen dar:

2022: 1.228.078 Euro Gesamtdefizit / 561.942 Euro Betriebskosten-Defizit KU (ohne Pacht und Absetzung für Abnutzung);

2021: 1.467.254 Euro / 805.602 Euro;

2020: 1.136.125 Euro / 471.740 Euro;

2019: 948.908 Euro / 303.832 Euro;

2018: 836.383 Euro / 176.375 Euro