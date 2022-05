Zielgerade der Restaurierung an der Freywis-Orgel

Von: Rasso Schorer

In der Werkstatt: Orgelspezialist Dr. Nikolaus Könner vom Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege und Matthias Wagner, Leiter der Restaurierungsabteilung bei Klais (v. links). © Schorer

Rottenbuch – Überall liegen Kartons und Werkzeuge herum, Stille herrscht hörbar keine. Beim Werkstattbesuch am Mittwoch vergangener Woche zeigt schon der erste Blick: Auch wenn die Restaurierung der Freywis-Orgel auf die Zielgerade geht, macht sie die Pfarrkirche Mariä Geburt noch zu einer großen Baustelle. Matthias Wagner, Leiter der Restaurierungsabteilung der Bonner Firma Orgelbau Johannes Klais, erzählt gerne und detailliert. Doch die Zeit drängt. Am Pfingstsonntag, wenn der Apostolische Nuntius in Deutschland S.E. Mgr. Dr. Nikola Eterovic zur Weihe kommt, findet die jahrelange Arbeit ihren Abschluss. Orgelspezialist Dr. Nikolaus Könner vom Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege hatte gleich zu Beginn des Pressetermins den Rahmen abgesteckt: „Es ist die größte, schwierigste und wichtigste Orgelrestaurierung der letzten Jahre in Bayern.“

So imposant das Innere der Kirche ist – in Sachen Orgel war sie lange nur mäßig ausgestattet. „Nicht so erfreulich, was da rauskommt“, habe reihenweise das Fazit der Organisten gelautet, schildert Dr. Könner. Noch weniger schmeichelhaft: „Hübsch hässlich.“



Begründet war dieses Dasein in einem tief eingreifenden und aus heutiger Sicht misslungenen technischen Neubau im Jahr 1963. Das damalige Ziel, die alte Klangschönheit des Barock wiederherzustellen, sei gründlich daneben gegangen. „In Wirklichkeit hat sich das In­strument dadurch viel weiter vom Barock entfernt, historisches Material wurde einfach rausgeschmissen“, so Dr. Könner.



Der damalige Zeitgeist in den Sechzigern: „Heute können wir es besser als die damals und wenn sie es so wie wir heute gekonnt hätten, hätten sie es genauso gemacht.“ Mit entsprechend wenig Umsicht sei zu Werke gegangen worden. „Besonders schlimm ist, dass zentrale Bauelemente aufgegeben wurden“, fasst Dr. Könner zusammen. Die Spielanlage mit der Stichsäge raus, ein Industrie-Serienprodukt dafür rein – so lief es damals.



Markus Linden von der Firma Klais beim Intonieren und Stimmen. © Schorer

Problematische Geschichte

Schon in den Jahrhunderten zuvor war das 1746/47 gebaute Juwel mehrfach nicht nur repariert, sondern auch umgebaut worden. „Orgeln haben häufig eine problematische Geschichte“, verdeutlicht der Spezialist. „Es gibt kaum einen Gegenstand in der Denkmalpflege, der dem sich wandelndem Zeitgeschmack mehr ausgesetzt ist.“



In Rottenbuch war es bereits 1783 erstmals soweit – Andreas Handmann schuf durch einen kleinen aber wesentlichen Umbau samt Erweiterung den Zustand, der nun knapp 250 Jahre später erneut angestrebt wird. 1878 legte Max Maerz den Ansprüchen der Romantik folgend nach – die Arbeiten der Firma Guido Nenninger 1963 bestimmten dann den bis 2019 herrschenden Zustand.



Die jetzige Maßnahme stelle das „eherne Gesetz der Denkmalpflege“ auf den Kopf, sagt Dr. Könner, dass selbst bei noch so behutsamer Restaurierung immer und zwangsläufig historische Substanz verloren gehe. Bei der Freywis-Orgel in Rottenbuch sei das anders – hier wachse sie wieder an.



Glücksfall vor zehn Jahren

Angefangen habe alles vor zehn Jahren, als sein Telefon klingelte, erinnert sich Dr. Könner: Rottenbuch habe „komische Orgelteile“ aus dem Münchener Stadtmuseum zurückbekommen, diese seien nun behelfsmäßig in einer feuchten Garage eingelagert, hieß es damals.



Gleich sei erkennbar gewesen: Es handelte sich um die alten Windladen. „Ein Wahnsinnszufall und wir wissen nicht warum, aber dieser Kernbereich ist erhalten geblieben.“ Eine erste Durchsicht der Orgel habe ebenfalls gezeigt, dass noch einige alte Elemente vorhanden waren. So auch rund die Hälfte der Pfeifen, ungefähr 1.500 Stück. Durcheinandergewürfelt zwar, aber da. Die barocken Überbleibsel, sie bildeten noch einen unerwartet respektablen Kern.



Puzzle am Trümmerhaufen

Ein einfaches Zusammenbringen war jedoch nicht mehr möglich. Das Innere der Orgel war 1963 komplett verändert worden. Also musste alles raus, das Puzzle, den „Trümmerhaufen von Originalteilen“, wie Dr. Könner es nennt, komplett neu zusammensetzen. Ein „extremer Schwierigkeitsgrad“, verbunden mit einem hohen Maß an Aufwand und finanziellen Ressourcen; 16.000 Arbeitsstunden und 800.000 Euro sollten notwendig sein.



Die nächste glückliche Fügung war notwendig, sie trat in Form eines Orgelsonderprogramms des Bundes ein. Die Mittel per Gießkannenprinzip zu verteilen, oder einen beträchtlichen Teil des Kuchens einem Großprojekt zu widmen, war nun die Frage. Die Entscheidung fiel auf letzteres.



Nachdem die Firma Klais sich in einem Ideenwettbewerb durchgesetzt hatte, begann die Spurensuche in Archiven und am Bestand. Zu einigen Punkten ließ sich Klarheit schaffen, bei anderen mussten Abwägungen getroffen werden. „Wir gehen auf den Umbauzustand von 1783 zu“, beschreibt Wagner seine Arbeit. „Es ist ein sehr vorsichtiges Annähern.“



Blick ins Innere der fast fertig restaurierten Freywis-Orgel. © Schorer

„Die Orgel ist der Chef“

Oberstes Ziel sei stets gewesen, die Substanz sprechen zu lassen. „Die Orgel restauriert sich selbst, die Spuren entscheiden“, so Dr. Könner. Dem gelte es sich unterzuordnen, eine eigene heutige Handschrift habe da keinen Platz. „Die Orgel ist der Chef.“ Den Menschen, die 1737 so eine Kirche hinzustellen verstanden, müsse man beim Instrumentenbau höchste Kompetenz zugestehen, findet auch Pfarrer Josef Fegg.



Überhaupt das Instrument und sein Haus: Kirche und Orgel stehen in einem Verhältnis zueinander, sie klingen gemeinsam, ist Wagner überzeugt. „Dass Instrument und Raum zusammenkommen, fehlt uns heutzutage oft bei Neubauten.“ In Rottenbuch gehe es darum, beides für eine Reise in eine längst vergangene Klangwelt in Einklang zu bringen.



Eine Orgel eigne sich dafür besser als jedes andere Instrument. Wer im Rottenbuch des 18. Jahrhunderts an einem beliebigen Dienstag die Messe besuchte, habe wohl ein komplettes Orchester angetroffen. Und das in einer Zeit ohne Radio und Aufnahmen, in der Musik etwas ganz Besonderes war. Wie besonders, führen die Anstrengungen vor Augen, die damals unternommen wurden, beispielsweise beim Orgelbau.



Nun war erneut einiger Aufwand vonnöten. Dass die restaurierte Freywis-Orgel weit über Rottenbuchs Grenzen hinaus Bedeutung entfaltet, verdeutliche der Besuch des Apostolischen Nuntius, freut sich Pfarrer Fegg. Seit der Säkularisation 1803 und dem vielen Abreißen in Rottenbuch sei es nun wieder ein Teil des Aufbaus. „Auch wenn sich die Kirche gerade in einer Krise befindet, geht davon eine Botschaft aus: Wir sind im Aufbruch.“



Kirchenmusiker Florian Löffler freut sich ebenfalls auf Sonntag und das Feiern einer wiederentdeckten Messe Bernhard Haltenbergers. „Sie erklingt erstmals seit 250 Jahren wieder“ – auf der Freywis-Orgel, wie sie sich auch damals angehört haben könnte.