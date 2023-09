Peißenberger Fußballer laden zur 11. Vorwiesn-Party

Von: Sabine Fleischer

Peißenberger Fußballer laden am 16. September zur 11. Vorwies‘n-Party in der Tiefstollenhalle – mit bewährten Partnern und traditioneller Musik. © TSV Peißenberg

Peißenberg –Die Vorwies‘n-Party der Fußballabteilung des TSV Peißenberg ist zurück und verspricht auch in diesem Jahr wieder ein Spektakel zu werden. Nach einer erfolgreichen Wiederaufnahme der Veranstaltung im letzten Jahr – trotz zweijähriger Coronapause – findet das beliebte Fest heuer am 16. September in der Tiefstollenhalle statt.

Das Event hat sich für viele Gäste als fester Pflichttermin etabliert. „Das Interesse und der Andrang waren auch nach der Coronapause ungebrochen“, so Thomas Lang, Organisator der Veranstaltung. „Wir sind stolz darauf, dass die Tiefstollenhalle seit der ersten Auflage immer sehr gut gefüllt war. Das zeigt, dass die Menschen in Peißenberg wollen, dass sich etwas rührt.“



Für das leibliche Wohl der Gäste wird wieder mit dem Landgasthof Eibenwald kooperiert. „Das hat 2022 super geklappt“, lobt Lang. „Der Landgasthof ist langjähriger Sponsor unserer Abteilung und steht für sehr gutes Essen zu vernünftigen Preisen.“ Besucher können sich auf eine Auswahl an warmen und kalten, typisch bayerischen Schmankerln freuen.



Musikalisch bleibt alles beim Alten: Für Stimmung sorgt die Knappschaftskapelle Peißenberg, die mit bayerischer Musik und Stimmungsliedern den Abend begleitet. „Die Band ist für uns ein Highlight und bringt immer großartige Stimmung in die Halle“, freut sich Lang.



Die Veranstaltung findet bei jeder Witterung statt. Bei schönem Wetter wird die Terrasse der Tiefstollenhalle zusätzlich bestuhlt. Getränke, darunter original Oktoberfestbier, werden vom Getränkeheimdienst Rudi Mach geliefert, und die Vorwies‘n-Bar ist auch wieder geöffnet.



Das Event wird durch die finanzielle Unterstützung mehrerer lokaler Firmen, darunter das Autohaus Ortner und die VR Bank Werdenfels, ermöglicht. „Ein großes Dankeschön gilt unseren Sponsoren“, betont Lang.