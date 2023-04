Zukunft der Krankenhäuser: Großdemo in Schongauer Altstadt

Flammende Plädoyers

Schongau – Ein solches Aufgebot hat es auf dem Marienplatz in Schongau noch nicht gegeben: Rund 3.000 Menschen kamen am vergangenen Samstag in die Altstadt, um zu protestieren. Ihre Forderung: Das Krankenhaus Schongau muss weiter erhalten bleiben.

Insbesondere die Schließung der Geburtenstation nannten sie einen Skandal. Die Redner hielten ein flammendes Plädoyer, darunter Bürgermeister Falk Sluyterman (SPD), der bundesweit bekannte Kabarettist Helmut Schleich, Stefan Konrad vom Aktionsbündnis „Pro Krankenhaus“, zugleich Veranstaltungsleiter, der Gynäkologe Dr. Jürgen Karbach und Vertreter der Pflegebranche. Mit Kritik an den Entscheidungsträgern wurde nicht gespart. Zugleich betonten alle, einer „sachlichen Lösung“ nicht im Wege stehen zu wollen. Für den Veranstaltungsleiter, Stadtrat und Mit-Initiator der Demonstration, Stefan Konrad, war das Ereignis vor allem eines: „Einfach der Wahnsinn“. Er begrüßte die zahlreich auf den Marienplatz strömenden Menschen. Rund 3.000 Protestierende waren es nach Polizeiangaben, das Aktionsbündnis sprach von rund 5.000.

An bekannten Vertretern fehlte es nicht. Der Kabarettist Helmut Schleich – Jahrgang 1967, selbst in Schongau geboren – sprach als erster Redner den Wunsch beziehungsweise die Forderung aus, der allen Demonstranten unter den Nägeln brannte: „Unser Krankenhaus muss erhalten bleiben. Es ist ein Stück Heimat!“ Den Kreistagsbeschluss, demzufolge ein Weiterbetrieb in jetziger Form unmöglich ist, nannte er einen Skandal. Dass das Krankenhaus zu einem 1i-Level herabgestuft werden solle oder sich seine Pforten sogar gänzlich schließen würden, sei ein schlechter Witz. „1i – das klingt nach einer überlasteten Grundschule mit neun Parallelklassen, aber ganz bestimmt nicht nach einer guten Gesundheitsversorgung.“ Es folgte brandender Applaus. Die Schließung der Geburtenstation dürfe man nicht hinnehmen. Sie sei gleichbedeutend damit, allen, die hier künftig das Licht der Welt erblicken werden, gleich den Stempel der Anonymität aufzudrücken. „Wo kommt denn der echte Schongauer her, wenn er nicht hier geboren wird, sondern in einem Sanka an der B17?“

+ Ziemlich in Fahrt: Kabarettist Helmut Schleich. © Sala

Er beklagte, dass der Kreistag und das Landratsamt lediglich Zahlen und Fakten im Auge hätten, ihnen das Wohlergehen der Menschen indes herzlich egal sei. Ein Krankenhaus sei nicht dazu da, Gewinne einzufahren, sondern ihr Auftrag bestehe darin, die Grundversorgung zu sichern. „Das dürft ihr euch nicht gefallen lassen!“, rief er unter Begeisterungsstürmen. Offenkundig bestehe allem Anschein nach der politische Wille, den westlichen Landkreis durch die Verlagerung wichtiger Einrichtungen nach Weilheim und in die östliche Hälfte ausbluten zu lassen – angefangen vom Amtsgericht bis zum Landratsamt. „Das Einzige, was nicht von Schongau nach Weilheim kommt, ist ein pünktlicher Zug“, witzelte er. Die politischen Entscheidungsträger – darunter Gesundheitsminister Karl Lauterbach, den er bissig „Karl Klabauterbach“ und „Long-Covid-Minister“ nannte, sowie sein Vorgänger Jens Spahn – seien nichts als eine Anhäufung „von Flaschen“. Mit deren Pfandeinlösung könnte das Krankenhaus bereits finanziert werden.



Der zu philosophischen Betrachtungen neigende Star-Kabarettist berief sich auf den deutschen Komiker Karl Valentin. Von dem stammt das Bonmot: „Fremd ist der Fremde nur in der Fremde. Wenn der Fremde dann auch noch krank wird, ist es ganz arg.“ Wieder Beifall. Buh-Rufe ereilten auch so manchen, etwa Landrätin Andrea Jochner-Weiß (CSU) und den Geschäftsführer der Krankenhausgesellschaft, Thomas Lippmann, dessen Vertrag erst kürzlich vom Aufsichtsrat für weitere fünf Jahre verlängert wurde. „Lippmann-Raus!“-Rufe hallten über den Platz. Franz-Josef Strauß, ehemals Landrat von Schongau, würde sich im Grabe umdrehen, erführe er von den Schließungsplänen, schloss Schleich sein wort- und vergleichsstarkes Plädoyer für den Erhalt des hiesigen Krankenhauses.



Schongaus Bürgermeister Falk Sluyterman (SPD) sparte ebenfalls nicht mit Kritik, betonte aber, dass ihm und der Stadt weiter an einer sachlichen Diskussion gelegen sei. Natürlich sei ihm bewusst, dass die bayern- und bundesweite Kliniklandschaft Veränderungen unterzogen sei und dass sich insbesondere der ländliche Raum verändere. Es werde dennoch in Kürze ein Schreiben in Richtung Land und Bund gehen, konkret an Lauterbach und den Bayerischen Staatsminister für Gesundheit und Pflege, Klaus Holetschek (CSU). Dessen Tenor werde lauten: „Vergesst nicht unsere Krankenhäuser im ländlichen Raum.“ Auch der Rathauschef kritisierte insbesondere die für den 1. Mai angekündigte Schließung der Geburtenstation. Der Eintrag im Pass werde künftig demnach beispielsweise lauten: „Geboren auf der B17 in Richtung Landsberg, Höhe Denklingen.“ Ein funktionierendes Krankenhaus zu schließen, sei wie ein Schlag ins Gesicht für alle, „denn im Notfall entscheiden Minuten über Leben und Tod. Unser Landkreis endet nicht in Peißenberg“.



Stadträtin Regina Haugg (SPD) fand nicht weniger deutliche Worte. Als ehemalige langjährige Krankenschwester fehlten ihr schlichtweg die Worte: „Auch im westlichen Landkreis möchten wir eine gute Gesundheitsversorgung haben!“ Der Kreistag handle nicht im Sinne der Bürger, die Bevölkerungsdichte sei im westlichen Landkreis wesentlich höher als die „nur“ 28.000 Betroffenen, wie von einem Gutachter kolportiert. Die Entscheidung sei eine Watschn für alle, die unverzüglich ins Krankenhaus müssten. Für die heiße es dann: „Pech gehabt im Notfall!“, wie Haugg bitter anmerkte.



Entsetzt zeigte sich auch der Gynäkologe Dr. Jürgen Karbach, der die Einseitigkeit der vom Kreistag getroffenen Beschlüsse fokussierte: „Sieht so ein aufrichtiger Dialog aus?“ Als unglücklich bewertete er die Entscheidung, für die Geburtshilfe einen eigenen Chefarzt zu bestellen. Ein migrationsfeindlicher Tenor liege ihm fern: „Ich bin selbst mehr als ein offener Mensch.“ Doch die Tatsache, dass der Arzt, auf den die Wahl fiel, nur schlecht Deutsch spreche, habe zu großen Problemen geführt. Als Mediziner in leitender Funktion müsse man kommunikationsstark sein, wichtigen Entscheidungen müsse die Kenntnis detaillierter Informationen vorausgehen.



Die Vertragsverlängerung für Lippmann bewerte er unter Buh-Rufen ebenfalls als einen Skandal. Sie sei nicht nachzuvollziehen – ebenso wenig wie die Worte der Landrätin, denen zufolge der Geschäftsführer der Krankenhausgesellschaft ein hervorragender Kenner der Krankenhauslandschaft, also quasi unersetzlich sei.



Respekt vermisst

Entsetzt über die Schließungspläne zeigte sich auch Moderator Gregor Schuppe, der für die ALS im Stadtrat sitzt. Es sei völlig in Ordnung, bei dem Thema emotional zu werden, stichelte er mit Blick auf eine entsprechende, wenig wohlwollende Bemerkung im Kreistag. „Wenn ich mir den Fuß gebrochen habe und ins Krankenhaus muss – ja, dann werde ich eben auch emotional.“



Dass sie und ihre Kolleginnen über die Schließung des Krankenhauses aus der Presse erfahren mussten, bezeichnete die Hebamme Nadine Lachmann als nicht hinnehmbar. Das habe ihr den Boden unter den Füßen weggerissen, sagte sie – und schob die Frage hinterher: „Geht man so mit einem Team um, das seit Jahrzehnten großartige Arbeit leistet?“ Sie vermisse Wertschätzung und Respekt. Noch andere Redner bekundeten ihren Unmut, etwa Schongaus Bürgermeisterin Daniela Puzzovio (ALS) und die Notärzte Ralf Geiger und Dr. Jiri Faltis, die im Namen der Schongauer Ärzte sprachen. Zuletzt war wieder Konrad an der Reihe – mit den Worten, dass man nicht zurückweiche: „Wir geben unser Krankenhaus nicht auf!“