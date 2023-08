Zukunft des Krankenhauses in Schongau: „Wer hat es verbockt?“

Von: Rasso Schorer

Anderer Schauplatz, ähnliches Bild: Auch die Stadtratssitzung wurde im Vorfeld von einer Demo des Aktionsbündnisses begleitet. © Schorer

Schongau – Eine Sitzung in den Ferien, mit gut gefüllten Zuschauerplätzen im Ballenhaussaal und Demo davor: Nachdem Claus Rauschmeier das Zukunftskonzept der Krankenhaus GmbH rund eineinhalb Wochen zuvor im Kreistag erörtert hatte, stellte er sich am Dienstag dem Schongauer Stadtrat. Dabei sprachen der stellvertretende Geschäftsführer, zwei mitgekommene Ärzte und auch einige Gremiumsmitglieder Tacheles.

Ruhe und Sachlichkeit wünschte sich Bürgermeister Falk Sluyterman eingangs. Dass die Krankenhaus GmbH „jetzt Transparenz walten“ lassen wolle, sei ein „guter Weg, um verloren gegangenes Vertrauen zurückzugewinnen“. In der Sondersitzung des Kreistags am 22. September werde wohl die dort zuletzt eingehender vorgestellte Variante 5 beschlossen, schätzte Schongaus Stadtoberhaupt die Lage ein.

Auf diese klare Richtungsentscheidung hoffe auch die Krankenhaus GmbH, stellte Rauschmeier klar: „Wir haben nicht mehr viele Optionen.“ Für die Häuser in Schongau und Weilheim liege die Überlebenschance in der Spezialisierung, wiederholte er seine Ausführungen aus der Kreistagssitzung – letzteres als Schwerpunktversorger, jenes in der Lechstadt als sogenannter sektorenübergreifender Versorger mit dann noch 88 stationären Betten und rund 300 Vollzeitstellen (zuletzt: rund 500).



Eine Intensivstation bleibe über das Weaning-Zentrum erhalten. Auch der Sitz der Geschäftsführung sei weiterhin in Schongau, erklärte Rauschmeier auf Nachfrage Sluytermans. Bei der Geburtshilfe stehe im September ein Workshop an, um zu erörtern, ob sich eine hebammengeleitete Einrichtung realisieren lässt. Die Notfallversorgung läge künftig – mit Öffnungszeiten tagsüber – bei weitergebildeten medizinischen Fachkräften und Fachärzten im Hintergrund. Von 8 bis 16 Uhr könne ein Notarzt hinzugezogen werden. „Wir decken damit nicht alle Notfälle ab, aber einen großen Teil.“



„Notfallversorgung wird absolut leiden“

Es werde keine Notaufnahme, sondern eine Notfallpraxis, präzisierte Dr. Florian Amor, Leiter des Weaningz-Zentrums. Dass das reicht, zweifelte Stadtrat Stefan Konrad (SPD), gleichzeitig Sprecher des Aktionsbündnisses Pro Krankenhaus Schongau und Notfallsanitäter, später an. Dem pflichtete Dr. Jiri Faltis (CSU), Stadtrat und Notarzt, bei: „Die Notfallversorgung wird absolut leiden.“ Man müsse sich was überlegen. „Es geht um Menschenleben.“ Was ein solches kosten dürfe, fragte Konrad. „Wir haben Geld für so viele andere Sachen,“, sah er „eine Schande für unser Land“.

Stichwort Geld: Variante 5 brächte Investitionskosten von 25 Millionen für Weilheim und 20 für Schongau mit sich, führte Rauschmeier aus. Der Unterhalt bliebe bei angepeilten 10,7 Millionen Euro pro Jahr.



Angesichts vieler unklarer Rahmenbedingungen, auch politischer Natur, wünschte sich Daniela Puzzovio (ALS), mit einer Entscheidung noch über den 22. September hinaus zu warten. Das Aktionsbündnis, in dem sie sich engagiert, bereite eine weitere Zukunftsvariante vor. Wenn nicht schnell etwas passiert, sei die GmbH aber weg vom Fenster, entgegnete Rauschmeier.



Auf Regina Haugs (SPD und Aktionsbündnis) Sorge um die Existenzen der Schongauer Angestellten antwortete er, dass diesen Alternativen angeboten werden oder sie woanders unterkommen könnten – viele orientierten sich schon jetzt um. Haug zweifelte überdies das häufig genannte Argument an, für Schongau sei schwieriger Personal zu gewinnen als für Weilheim. Es gehe dabei vor allem um Assistenzärzte, präzisierte Rauschmeier. An denen fehle es aber überall, zeichnete Dr. Amor ein düsteres Bild. Gleiches gelte für die Pflege. „In den nächsten zehn Jahren brechen altersbedingt viele Leute weg“; die Folgen seien noch gar nicht absehbar. Rauschmeier befürchtete einen „Erdrutsch“.



Darin, dass dort Leistungen abgebaut wurden, sah Konrad begründet, dass Patientenströme an Schongau vorbeigehen und sich die wirtschaftliche Lage verschlechtert. Rauschmeier war anderer Meinung. „Die Gefäßchirurgie und Urologie würden Schongau nicht retten“, nahm er Bezug auf zwei von Konrads Beispielen. Der oftmals vernommene Vorwurf, der Standort Schongau werde schlecht- und jener in Weilheim gutgerechnet, sei „Quark“, sagte der stellvertretende Geschäftsführer bei dieser Gelegenheit. Die Konzentrierung über die Jahre hinweg sei richtig gewesen.

Dr. Rolland Rosniatowski, Arzt im Krankenhaus Schongau und Inhaber einer Facharztpraxis für Viszeralchirurgie und Proktologie, bewertete das so: Angesichts der unternehmerischen Entscheidungen der Vergangenheit, seinerzeit nach bestem Wissen und Gewissen getroffen, hätte man damals auf die Straße gehen können. Die infolgedessen verloren gegangenen Patienten für Schongau jetzt zurückgewinnen zu wollen, sei indes ein aussichtsloser Kampf. „Der Kas is bissen.“

„Früher auf die Straße“

Nun gelte es zu schauen, was noch vorhanden ist und wie sich die Zukunft gestalten lässt. „Zentralisierung ist nix Schlimmes“, sagte Dr. Rosniatowski. Es gehe künftig darum, „Patienten in die richtige Versorgung zu bekommen.“ Klappe die entsprechende Verzahnung beider Häuser, sei ihm um Schongau nicht bange.



Stadträtin Marianne Porsche-Rohrer (CSU) legte Wert hierauf: Absicht des Aufsichtsrats sei in den 18 Jahren ihres dortigen Wirkens stets gewesen, die ganze GmbH zu stärken – auch Schongau zuliebe. Dass Versorgung über Jahre von Schongau nach Weilheim verlagert wurde, sah Michael Eberle (CSU) durch Dr. Rosniatowski bestätigt. „Das war keine Dolchstoßlegende, sondern die Wahrheit.“ Die jetzige Offenheit sei ein wichtiger Schritt. Nun müsse man sich der Realität stellen. Variante 5 klinge zukunftsfähig. „Sie bietet so viel wie möglich und hoffentlich auch wie nötig.“



Er hoffe ferner, die jetzige Lösung bringe Schongau Stabilität, so Eberle. Fraktionskollege Dr. Oliver Kellermann sah in Variante 5 hingegen eine Interimslösung. „Bleiben Sie am Ball, es werden Hürden kommen“, appellierte Dr. Rosniatowski.



Als medizinischer Laie Fehlentwicklungen zu erkennen und dagegen aufzustehen, sei vor sechs Jahren kaum möglich gewesen, fand Stadtrat Stephan Hild (UWV). Variante 5 biete dem westlichen Landkreis eine Perspektive. Derart abgeholt fühle er sich heute aber erstmals. „Davor war die Kommunikation hundsmiserabel.“ Er erkenne auch seitens der GmbH ein Einsehen, dass Fehler gemacht wurden. Jetzt gelte es, sich gegenüber dem Bürger ehrlich zu machen, „wer es verbockt hat“. Diese „Eier“ dürfe der Steuerzahler erwarten.

Abteilungen gemäß Variante 5

Schongau: Facharztzentrum, Ambulantes OP-Zentrum, Tagesklinik Schmerz, Basis Notfallversorgung, Department Akutpflege, Department Kurzzeitchirurgie, Geriatrische Reha, Weaning-Zentrum, Zentralsterilisation, Zentralküche



Im Youtube-Kanal der Krankenhaus GmbH geht Rauschmeier in einem eigenen Video nochmals auf den Zukunftsplan ein.