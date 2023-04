Zukunft des Krankenhauses: Schongauer CSU erstellt Maßnahmenkatalog

Notfalls soll die Stadt das Krankenhaus Schongau betreiben, so fordert es die örtliche CSU. © Archiv/Schorer

Schongau – Lange hat sich die Schongauer CSU eher zurückgehalten, wenn es um die Zukunft des Krankenhauses ging. Nun fordert sie einen ganzen Maßnahmenkatalog, der insgesamt vier Punkte umfasst.

Mit großer Sorge verfolge die CSU Schongau die zukünftige Entwicklung und Gefährdung des Weiterbestands des Schongauer Krankenhauses mit Stilllegung der Geburtenstation, sowie der notärztlichen Versorgung, so Ortsvorsitzender Oliver Kellermann. „Damit wäre die Gesundheitsversorgung im westlichen Landkreis nicht mehr sichergestellt.“ Auch der wirtschaftliche Aspekt mit Verlust von Arbeitsplätzen würde aus Sicht der Fraktion die Stadt Schongau hart treffen.



Daher habe man einen Maßnahmenkatalog verfasst, in dem insgesamt vier Punkte gefordert werden. Die Schongauer CSU fordert den Landkreis dazu auf, bis zur Entscheidung des Bundestages über die Krankenhausreform keine negativen Entscheidungen hinsichtlich des Krankenhauses Schongau zu treffen und das Krankenhaus zumindest im bisherigen Umfang zu erhalten. „Insbesondere ist von weiteren Verlagerungen nach Weilheim, Kündigungen oder Aufhebungsverträgen abzusehen“, so die Forderung.



Des Weiteren wird der Aufsichtsrat der Krankenhaus GmbH dazu aufgefordert, den Vertrag mit der bisherigen Geschäftsführung, insbesondere dem bisherigen Geschäftsführer Thomas Lippmann, nicht zu verlängern, heißt es in dem Schreiben weiter.



Als dritten Punkt fordert die CSU die Stadt Schongau dazu auf, mit einem offenen Brief den Bundesminister für Gesundheit Dr. Karl Lauterbach aufzufordern, seine Pläne hinsichtlich der Krankenhausreform zu ändern und eine Lösung zu finden, die eine wohnortnahe Versorgung garantiert. „Ebenfalls wird der Gesundheitsminister des Freistaats Bayern Klaus Holetschek aufgefordert, alle Möglichkeiten auszuschöpfen, um die geplante Krankenhausreform des Bundes zu verhindern, soweit diese eine wohnortnahe Versorgung nicht garantiert.“ Einen entsprechenden Antrag hatte die Fraktion bereits in der jüngsten Stadtratssitzung angekündigt.



„Klares Ziel ist der Erhalt des Krankenhauses Schongau mit Notfallversorgung und Geburtenhilfestation in kommunaler Trägerschaft.“ Sollte eine Schließung durch den bisherigen Träger nicht aufzuhalten sein, sollte die Stadt Schongau anbieten – ggf. gemeinsam mit den anderen Kommunen des Mittelzentrums zusammen – das Haus zu übernehmen und versuchen, eine wohnortnahe Versorgung im Raum Schongau über eine eigenständige Betriebsform oder durch einen privaten Träger sicherzustellen, fordert Kellermann im vierten und letzten Punkt des Maßnahmenkatalogs.

Krankenhaus: Wichtiger Termin im Kreistag

Die nächste öffentliche Kreistagssitzung des Landkreises Weilheim-Schongau findet am kommenden Dienstag, 18. April, um 9 Uhr in der Tiefstollenhalle in Peißenberg statt. Dabei geht es ausschließlich um die aktuelle Situation und das weitere Vorgehen im Zusammenhang mit der Krankenhaus GmbH.

Aktionsbündnis: Schutzschirm-Aktion

Das Aktionsbündnis „Pro Krankenhaus Schongau“ lädt hingegen für den Samstag zur Demonstration „Schutzschirm für unser Krankenhaus“ ein. Startpunkt ist um 15 Uhr der Marienplatz in der Schongauer Altstadt. Dort können gegen eine Spende Regenschirme mit einem Logo zum Krankenhaus-Erhalt erworben werden.