Zum Start in die Motorradsaison: Verantwortung für sich und andere

Peitings Bürgermeister Peter Ostenrieder (links) und Werner Hoyer, 1. Vorsitzender der Gebietsverkehrswacht Schongau, appellieren in Sachen Lärm an die Vernunft in die Saison startenden Biker. Um wieder sicher loszulegen, sollten außerdem einige Punkte beachtet werden. © GVW

Landkreis – An den Osterfeiertagen ging es für viele Zweiradenthusiasten wieder rauf aufs Gefährt: Start in die neue Motorradsaison. Was des einen Freud, bedeutet aber für den Anderen oftmals Leid, nicht nur bei einem Verkehrsunfall. Freiheit genießen, gerade nach der Aufhebung vieler Corona-Beschränkungen – aber bitte mit Rücksicht.

Es gehört auch zu den Verkehrsregeln, unnötigen Lärm zu vermeiden. Die meisten halten sich daran, doch gibt es immer wieder Ausreißer. Sie verursachen bei den Anwohnern Stress, Unbehagen und Ärger.



Peitings Bürgermeister Peter Ostenrieder und Werner Hoyer, Vorsitzender der Gebietsverkehrswacht Schongau und selbst langjähriger leidenschaftlicher Motorradfahrer, appellieren in der Gemeinschaftsaktion „Leise reiten macht sympathisch“ an die Vernunft aller. Banner, wie in Birkland, sollen darauf hinweisen. „Gerne weiten wir diese Aktion auch auf andere Gemeinden im Landkreis aus“, so Hoyer.



Trotz Corona-Pandemie und zahlreichen Aktionen der Polizei im Rahmen des neuen Verkehrssicherheitsprogrammes 2030 bereiten die Unfälle mit Beteiligung von Motorradfahrern nach wie vor große Sorge. 108 Motorradfahrer verunglückten 2021 in Bayern tödlich, das ist jeder vierte getötete Verkehrs­teilnehmer. Oft werden Gefahren auf zwei Rädern falsch beurteilt. Die Gebietsverkehrswacht Schongau empfiehlt daher: Machen Sie vor der ersten Ausfahrt im Frühjahr ihr Motorrad und sich selbst fit. Denn auch ein Biker muss sich erst wieder an die Belastungen einer Ausfahrt gewöhnen und das Gefühl für die Maschine entwickeln. Eine gute Vorbereitung und Trainings helfen dabei, sicher in die Motorradsaison zu Starten.



Dazu gehört ein gründlicher Technikcheck vor der ersten Fahrt, aber auch eine gewisse Fitness. Nach der langen Winterpause kann sich die einseitige Belastung für Schultern, Arme und Nacken schnell bemerkbar machen. Trainingseinheiten auf Verkehrsübungsplätzen helfen ferner dabei, dass Mensch und Maschine schneller wieder zueinander finden. Wer unter professioneller Anleitung in die Saison einsteigen möchte, meldet sich für ein Fahrsicherheitstraining an. Nähere Infos finden sich unter Informationen unter www.gvw-schongau.de.