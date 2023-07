Zusatzrunde nach „intensiven Gesprächen“ für Schongaus Haushalt

Von: Rasso Schorer

Die Kommunalaufsicht war mit dem Schongauer Haushalt nicht einverstanden. Die Fassung vom Frühjahr musste überarbeitet werden. © Symbolfoto: Panthermedia/noname3132

Schongau – Schongaus im März beschlossener Haushalt ist im ersten Durchgang an der Kommunalaufsicht des Landratsamts abgeprallt. Nach „intensiven“ Gesprächen, so Bürgermeister Falk Sluyterman, wurde zuletzt eine neue Fassung erstellt. Der Stadtrat beschloss diese am Dienstag vergangener Woche einstimmig.

Kein genehmigter Haushalt – keine freiwilligen Leistungen, verdeutlichte Stadtkämmerer Werner Hefele. Denn solange gilt strikter Sparkurs, Zuschüsse seitens der Stadt bleiben derweil eingefroren.



Grundlage in der Auseinandersetzung mit der Kommunalaufsicht war die Frage, wie viel Gewerbesteuer fließt. Die Stadt war im März noch vorsichtig von 9,5 Millionen Euro ausgegangen, änderte dies nun auf 14 Millionen. Darin enthalten sind aber Summen, die die Stadtkämmerei auf Basis von Firmenauskünften als zweifelhaft bewertet. Im Raum stehen Rückzahlungen; ferner Widersprüche gegen Steuerbescheide über 2,7 Millionen Euro.



Gemäß neuer Fassung des Haushalts werden nun 1,2 Millionen Euro vom Verwaltungs- dem Vermögenshaushalt zugeführt. Das war eigentlich mit 2,9 Millionen und rücklagenfinanziert anders herum erwartet, von der Kommunalaufsicht aber kritisch bewertet worden. Dort war man nämlich der Auffassung, dies sei nicht zulässig – „wir waren da anderer Meinung“, so Hefele.



Die Rücklagenentnahme wurde jedenfalls um rund 86.000 auf 3,4 Millionen Euro gesenkt. Eine Kreditaufnahme von 4,0 Millionen Euro fällt 2023 nun wieder flach – könnte je nach Kostensteigerung für die Generalsanierung der Mittelschule und je nach Zusage von Zuschüssen aber 2024 und in den Folgejahren nochmals Thema werden.



Der Verwaltungshaushalt wird nun mit 37,8 und der Vermögenshaushalt mit 12,3 Millionen Euro angegeben. Unterm Strich verbleiben im neu erarbeiteten Haushalt keine genehmigungspflichtigen Bestandteile mehr – mit Ausnahme einer Kreditaufnahme der Stadtwerke, die aber als kostenrechnende Einrichtung gelten.



Wortmeldung gab es von Stadtrat Michael Eberle (CSU). Er sah das veranschlagte Minus fürs Plantsch von 2,2 Millionen Euro zu hoch bemessen und berief sich dabei auf Plantsch-Chef Andreas Kosian. Ferner erinnerte Eberle daran, dass er die zu erwartenden Gewerbesteuereinnahmen schon im Frühjahr als zu pessimistisch angesehen hatte. „Dass unser Haushalt bis Juli nicht genehmigt ist, hätte man verhindern können“, fand er.