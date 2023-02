Zwei Einbrüche in Gaststätten in Schongau

Von: Rasso Schorer

Teilen

Erst ein Einbruch in ein Café in der Christophstraße, dann in eine Spielothek in der Altenstadter Straße. Die Polizei bittet um Hinweise. © Symbolfoto: Julia Boecken

Schongau – Zwei Einbrüche binnen weniger Tage meldet die Polizei.

Am Sonntag zwischen 1 und 9 Uhr drang ein Unbekannter in ein Café in der Christophstraße ein; vermutlich hebelte er die Eingangstüre auf. Dort brach er gezielt alle drei Spielautomaten auf. An diesen entstand ein Sachschaden von jeweils 3.000 Euro. Der Diebstahlschaden wurde noch nicht genau beziffert.

Am Dienstag hebelte ein Unbekannter dann um 3.50 Uhr ein Fenster neben der Eingangstür zu einer Spielothek in der Altenstadter Straße auf. Als ein akustischer Alarm auslöste, flüchtete der Täter offenbar sofort vom Tatort. Der Sachschaden hier beläuft sich auf rund 500 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Schongau unter Tel. 08861/23460.

Zuletzt war in Schongau binnen kurzer Zeit in zwei KfZ-Werkstätten eingebrochen worden.