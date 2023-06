Zweite Auflage des Rockabilly-Festivals in Peiting

Stilecht gekleidet wird Dr. Bontempi‘s Snake Oil Company das Peitinger Festival eröffnen. © Stöbich

Peiting – Hunderte von Musikfans aus ganz Bayern kommen vom 8. bis 11. Juni wieder nach Peiting. Ihre Leidenschaft: Boogie, Rockabilly, Swing und die Fünfzigerjahre. Ihr Ziel: das zweite Rockabilly-Festival.

„Internationale Bands und Discjockeys, Händler und ein tolles Rahmenprogramm werden die Besucher zurück in die Zeit von Petticoats und Rock‘n‘Roll versetzen“, verspricht Veranstalter Jürgen Schallhammer.

Das abwechslungsreiche Programm beginnt am Donnerstag, 8. Juni, ab 18 Uhr mit einer Party im Peitinger Eggerstadl; er gehört zur Zechenschenke. Für die Musik ist an diesem Abend die Band „Dr. Bontempi‘s Snake Oil Company“ zuständig. Die Musiker pflegen die Tradition der alten Medicine Shows, auf welchen vor allem im 19. Jahrhundert und in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts alle möglichen Gifte, vor allem aber Schlangenöle, verkauft wurden. Zu hören ist am Donnerstagabend authentische Tanzmusik mit Gassenhauern aus dem Wilden Westen der Dreißiger- bis Fünfzigerjahre.

Am Freitag, 9. Juni, wird die Schloßberghalle zur Dance Hall, in der mehrere Bands unter anderem mit einer Buddy Holly-Show für ausgelassene Stimmung sorgen. „Es gibt eine große Bühne und eine geräumige Parkett-Tanzfläche; am Hinterausgang geht es weiter zur Freifläche und zur zweiten Tanzfläche, wo durchgehend die besten DJs auflegen“, so der Organisator.

Am Samstag, 10. Juni, wird es auf dem Peitinger Festivalgelände einen Flohmarkt geben. Abends darf wieder getanzt werden, unter anderem zu den Bands von „Blaze and the sharp cats“ sowie den The Hulawaiians. Am Sonntag soll das Fest mit einem Frühschoppen am Eggerstadl ausklingen. Ergänzend zur Live-Musik werden an allen vier Tagen namhafte Discjockeys die besten Boogie- und Rockabilly-Scheiben auflegen.

Auch das Rahmenprogramm kann sich sehen lassen: Unter anderem kann man sich für einen Workshop anmelden, bei dem die Teilnehmerinnen lernen, wie man schnelle Fifties-inspirierte Frisuren für den Alltag zaubert, wie man Locken dreht, Haltbarkeit und Volumen aufbaut – Glätteisen erwünscht. Außerdem ist ein Jive- und Rockabilly-Tanzkurs in der Schloßberghalle geplant und selbstverständlich dürfen zahlreiche Oldtimer als stilechte Kulisse nicht fehlen.

Wer nur mal reinschnuppern will, kann heuer ein Zwei-Stunden-Ticket kaufen. Alle Infos unter www.white-n-blue.de.

Peter Stöbich