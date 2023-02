Zweiter Bauwagen für Waldkindergarten in Steingaden

Von: Rafael Sala

Einen zweiten Bauwagen erhält der Waldkindergarten im Ortsteil Litzau. © Sala

Steingaden – Aufgemöbelt haben ihn Jugendliche, genutzt werden sollte er für Partyzwecke, er stand in Dießen am Ammersee – und befindet sich seit Kurzem auf dem Bauhof in Steingaden. Die Rede ist vom zweiten Bauwagen für den Waldkindergarten im Ortsteil Litzau.

Dort wird das über zwei Meter hohe Gefährt ab dem neuen Kindergartenjahr im September 2023 zum Einsatz kommen – und eine drängende Versorgungslücke schließen.



Die Gründe hierfür sind vielfältig. Zum einen erfreut sich die Einrichtung, die im Herbst 2021 an den Start ging, großer Beliebtheit, zum anderen wird die 3.000-Seelen-Gemeinde mit ihren 53 Ortsteilen und Weilern immer kinderreicher. Auch internationale Konflikte wie der Ukraine-Krieg werden zu mehr Zuzug führen. „Alles in allem gewichtige Gründe“, schildert Bürgermeister Max Bertl (CSU).



Derzeit werden auf dem weitläufigen Gelände mit Bauwagen, Tipi-Zelt, Spielgeräten aus Naturmaterialien und vielem mehr 20 Kinder betreut, die Gruppe ist somit voll ausgelastet. Mit dem zweiten Gefährt hätten im Idealfall noch einmal ebenso viele Kinder Platz, die Regelbelegung beträgt aber laut Bertl rund 15 Kinder. Alles in allem ein Grund zur Freude: „Wir haben einen Engpass. Deswegen mussten wir handeln. Und das Ergebnis kann sich sehen lassen“, sagt er augenzwinkernd mit Blick auf das Gefährt, das derzeit mit Möbeln ausgestattet wird und bereits über eine komplette Elektrik verfügt. Die rund 20.000 Euro, die das neue stolze Flaggschiff der Einrichtung gekostet hat, sind zwar nicht gerade wenig – aber für das, was es bietet und für den anvisierten Nutzen mehr als gerechtfertigt, wie es der Rathauschef sieht: „Ich bin heilfroh, dass wir ihn haben.“



Dabei war das Projekt Waldkindergarten anfangs eher aus der Not heraus geboren. Der konventionelle Kindergarten an der Marie-Eberth-Straße platzte aus allen Nähten. So hatte man quasi zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen: Zum einen sind die Hürden für den Bau und Betrieb eines Waldkindergartens nicht so hoch angesetzt, zum anderen wird der Bedarf danach immer größer. Eine klassische Win-Win-Situation.