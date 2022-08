Es geht voran beim Marienheim-Neubau in Peiting

Von: Johannes Jais

Am Bühlach in Peiting: Die Handwerker sind beim neuen Marienheim mittlerweile in der oberen Etage angelangt. © Jais

Peiting – Der Neubau des Marienheims am Bühlach in Peiting schreitet voran. Die Handwerker sind Mitte August inzwischen im oberen Stockwerk angelangt. Mit dem Untergeschoss sind es drei Stockwerke. Im Herbst werden die Zimmerer den Dachstuhl aufsetzen.

Der Hebauf ist für Ende September geplant. Ein Termin steht noch nicht fest. Die Fertigstellung soll im Sommer 2023 erfolgen. Die Gesamtkosten für das Gebäude mit Grundstück betragen zirka 18 Millionen Euro. Diese Zahl nannte Vorstandsvorsitzende Cornelia Emili von der Arbeiterwohlfahrt Oberbayern am Donnerstagmittag auf Nachfrage des Kreisboten.



Nach dem Obergeschoss folgt das Dach. Vorgesehen ist ein klassisches Giebeldach. Nur über dem Eingangsbereich, bei der Cafeteria und im Mehrzweckbereich entsteht ein Flachdach. Installiert werden soll auch eine Photovoltaikanlage auf dem Satteldach.



Der Zeitplan ist derzeit laut Emili, die bei der AWO Oberbayern den Bereich Wirtschaft und Finanzen verantwortet, noch nicht in Gefahr. Allerdings ergänzt sie: „Die Teuerungen treffen auch uns, im Moment haben wir eine Kostenmehrung von zirka 2,5 Prozent.“



In der sozialtherapeutischen Einrichtung sollen 66 Menschen betreut werden. Dafür werden 62 kleine Apartments und vier Plätze in einer Wohngemeinschaft geschaffen. Alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die jetzt im alten Marienheim in der Ortsmitte von Peiting beschäftigt sind, werden auch im neuen Haus tätig sein. Die endgültige Mitarbeiterzahl steht aber noch nicht fest.



Im Mai hatte es eine erste Baustellenbesichtigung für interessierte Bürger gegeben. Informationen gab’s von der AWO-Vorstandsvorsitzenden Cornelia Emili, von Jörg Reiprich, Einrichtungsleiter beim Marienheim, und von Peter Flickinger vom Architekturbüro Höss Amberg und Partner (der Kreisbote berichtete). Im Herbst soll das „offene Baubüro“ wiederholt werden mit aktuellen Informationen über den Baufortschritt.