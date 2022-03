Wie sich Angehörige um Suizid stützen

Großer Anlauf bei Selbsthilfegruppe

Nach pandemiebedingter Pause hat die Weilheimer Selbsthilfegruppe AGUS (Angehörige um Suizid) nun wieder den Gesprächskreis geöffnet. Der Zulauf ist groß. In Zeiten von Corona ist die Suizidrate gestiegen. Die Augsburger AGUS-Gruppe ist so überfüllt, dass keine neu Betroffene mehr aufgenommen werden können.

VON REGINA WAHL-GEIGER

Landkreis – 90 Selbsthilfegruppen gibt es im Landkreis Weilheim-Schongau. In einer neuen Broschüre werden sie alle vorgestellt. AGUS – die Gruppe „Angehörige um Suizid) findet man unter der Rubrik „Lebenshilfen“. Es ist eine thematisch sehr spezielle Gruppe.

Auf Seite 15 der Broschüre erfährt man Folgendes. „Es gibt Schicksalsschläge, die man hinnehmen muss, ohne Macht zu haben, sie abzuwenden“, kann man lesen. Wenn ein nahe stehender Angehöriger sich entschieden hat, aus dem Leben zu scheiden, ist nichts mehr so wie vorher. „Man wird darauf nicht vorbereitet“, sagt Maria (Name von der Redaktion geändert), die die Selbsthilfegruppe „AGUS“ in Weilheim zusammen mit zwei weiteren Frauen leitet. Alle drei haben einen Angehörigen verloren, alle drei wissen, wie sich dieser Schicksalsschlag anfühlt, wie man „danach“ damit umzugehen gelernt hat. „Das Leben baut man neu auf, anders geht es nicht“, sagt Maria.

Im Jahr 2010 gegründet

Die Weilheimer Selbsthilfegruppe „AGUS“ wurde von Regina Ursula Ellinger-Kiss 2010 gegründet. Ellinger-Kiss, die im November letztes Jahr verstarb, stand als selbst Betroffene in Kontakt mit der bundesweiten Selbsthilfeorganisation AGUS, die 1989 Emmy Meixner-Wülker in Bayreuth aufgebaut hatte – als erste Selbsthilfegruppe von Suizidenten in Deutschland.

Der Verein bietet Beratung und Betreuung für betroffene Personen an. Das Treffen ist als Gesprächskreis, als Erfahrungsaustausch gedacht. „Die Selbsthilfegruppe ist kein Ersatz für manchmal notwendige medizinische, therapeutische oder seelsorgerische Unterstützung, sondern möchte diese ergänzen“, so steht es in dem neuen Flyer, den eine der drei Frauen entworfen hat und verteilen möchte, um auf die Gruppe aufmerksam zu machen.

Suizidrate ist gestiegen

Denn wie wichtig AGUS ist zeigen die neuesten Entwicklungen. Die Suizidrate ist gestiegen. Die Augsburger Gruppe ist so überfüllt, dass keine neuen Betroffenen mehr aufgenommen werden können. Zwischen November bis Januar gab es dort allein zehn neue Anfragen frisch Betroffener. Es kommen nun sogar Angehörige von Suizidenten aus dem Raum Augsburg zur Weilheimer Gruppe. „Online solche persönlichen Gespräche zu führen ist nahezu unmöglich“, sagt Maria, die erleichtert ist, dass der Gesprächskreis, der jeden zweiten Montag im Monat stattfindet (siehe Kasten), nun wieder starten kann.

Die Selbsthilfegruppe bietet einen Platz zum Reden. Einmal im Monat wieder über seinen Partner, sein Kind, seinen Bruder, die Schwester, den Freund zu sprechen: das kann helfen. „Es ist egal, wie lange die Zeit schon nach dem Schicksalsschlag vergangen ist. Das Thema bleibt immer präsent“, sagt Maria.

Umgang mit Situation ist schwer

Das Umfeld, die Verwandtschaft, der Bekanntenkreis hat es oft schwer, mit dieser speziellen Situation umzugehen. Betroffene untereinander jedoch wissen genau, wie die Gefühle sind, wie sie schwanken, so, wie es im Flyer beschrieben wird „Durch einen Suizid eines nahe stehenden Menschen ändert sich das Leben der Hinterbliebenen von Grund auf. Die Wucht dieses Schicksals trifft uns unvorbereitet und lässt uns verzweifelt und hilflos zurück. Der Schmerz wird häufig begleitet durch Fragen nach dem Warum, von Schuldgefühlen, Angst, Wut und Scham“.