Seit 150 Jahren können sich die Lechbrucker auf ihre Feuerwehr verlassen

Großes Festwochenende gefeiert

Seit 150 Jahren können sich die Lechbrucker auf ihre Feuerwehrleute verlassen. Dieses Jubiläum wurde am vergangenen Wochenende groß gefeiert. Neben dem Festakt mit Gottesdienst durften sich die Besucher über einen Sternmarsch, eine historische Feuerwehrübung sowie eine Fahrzeugausstellung freuen.

Lechbruck – Feiern statt Feuerlöschen war für die Lechbrucker Kameraden am vergangenen Wochenende angesagt: Bereits am Freitag wurde sich mit einem Stimmungsabend auf das Jubiläum eingestimmt, ehe dann beim Sternmarsch am Samstagabend die Musikkapellen aus Lechbruck, Prem, Steingaden, Roßhaupten und Bernbeuren mit zünftigen Märschen von verschiedenen Orten Lechbrucks aus zum Festzelt am Bootshafen zogen.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Schongau-Newsletter.

Mit von der Partie waren ebenso einige Feuerwehrler aus den Nachbargemeinden, Gemeinderatsmitglieder sowie Bürgermeister Werner Moll und natürlich die Lechbrucker Kameraden selbst. Die Steingadener Feuerwehr kündigte dabei bereits ihr Jubiläum im kommenden Jahr an: Dann werden sie ebenfalls 150 Jahre Feuerwehr feiern.

Zeitungsbericht aus dem Gründungsjahr

Der große Höhepunkt der Feierlichkeiten wurde am vergangenen Sonntag zelebriert: Am Vormittag gab es einen Festgottesdienst mit Kirchenzug, am frühen Nachmittag wurde anschließend der große Festakt zelebriert. Neben Feuerwehrvorstand Markus Huxoll und Kreisbrandrat Markus Barnsteiner kam dabei auch die örtliche Politprominenz zu Wort. Lechbrucks Bürgermeister Werner Moll begann seine Rede mit einigen Zeilen aus einem Bericht der Zeitung vom März 1873: In jenem Artikel wurde feierlich verkündet, dass die Gemeinde Lechbruck nun eine Freiwillige Feuerwehr habe. Daran änderte sich auch in den vergangenen 150 Jahren nichts, die 118 Männer von 1873 haben von Generation zu Generation immer wieder Nachahmer gefunden.

+ Eine Einladung zur Fahrt auf dem Lechfloß erhielten die Lechbrucker Feuerwehr-Kameraden von Bürgermeister Werner Moll. © Jäger

Moll betonte, dass es längst nicht selbstverständlich sei, seinen Mitbürgern zu helfen und dankte den Kameraden für die vielen Stunden ihres unermüdlichen Einsatzes: „Die Feuerwehr bleibt im Ernstfall nicht untätig. Sie filmt nicht mit dem Handy, sondern handelt.“

Als Zeichen der Anerkennung schenkte Moll den Lechbrucker Kameraden eine Fahrt auf dem Lechfloß und sagte in Richtung der anwesenden Feuerwehrler: „Ihr seid und bleibt spitze.“

Alle News und Geschichten sind auch auf der Facebook-Seite der Schongauer Nachrichten zu finden.

Die Schirmherrschaft der Veranstaltung hatte Molls Amtsvorgänger Helmut Angl inne, der ebenfalls einige Worte an die Besucher richtete. Er würdigte, dass die Kameraden ihre Freizeit opferten und sich in vielfältiger Weise für die Bürger Lechbrucks einsetzten. Mit dem Bau des neuen Feuerwehrhauses gehe für die Kameraden nun „ein großer Wunsch in Erfüllung“, so Angl. Lange habe sich die Grundstückssuche als schwierig dargestellt, aber „jetzt wird gebaut“.

+ Beim Sternmarsch am Samstagabend zogen Musikkapellen, wie hier aus Bernbeuren, durch den Ort. © Jäger

Den Dankesworten von Moll und Angl konnte sich auch Angelika Schorer, die stellvertretende Landrätin des Ostallgäus, nur anschließen. Das Jahr 1873 sei für das Ostallgäu ein ganz besonderes gewesen: Neben Lechbruck hätten sich in diesem auch zwölf weitere Freiwillige Feuerwehren in ihrem Landkreis gegründet. „Wir stehen hinter der Feuerwehr“, sagte Schorer, als sie den Kameraden eine Urkunde zum Jubiläum überreichte. Diese Unterstützung des Landkreises zeige sich auch bei der zusätzlichen Förderung für den Bau des neuen Feuerwehrhauses, so Schorer.

Die Heimatzeitungen im Landkreis Weilheim-Schongau sind unter „merkur_wm_sog“ auf Instagram vertreten.

Wie zur Zeit der Feuerwehrgründung noch gelöscht wurde, zeigten am Nachmittag einige Feuerwehren aus den Nachbargemeinden im Zuge einer Historischen Übung. Simuliert wurde eine brennende Hütte, die es zu löschen galt.

Mit altem und neuen Gerät

Zunächst rückte dafür die Feuerwehr Wies mit einem Fahrzeug aus dem Jahr 1876 an, anschließend kam Verstärkung von den Kameraden aus Urspring, Lauterbach und Prem. Dabei wurden auch die Gerätschaften zunehmend moderner: Vom historischen Spritzenwagen steigerten sich die Feuerwehrler über einen Traktor und einen Unimog mit Motorspritzen zum Löschfahrzeug des 20. Jahrhunderts. Wer sich über die Fahrzeuge der Feuerwehr noch genauer informieren wollte, konnte das bei den ausgestellten Exemplaren tun. Auch dabei wurde der Fortschritt im Laufe der Zeit nachvollziehbar dargestellt.

ANDREAS JÄGER