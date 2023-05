Amtszimmer statt Mannschaftskabine: Halbzeitbilanz von Lechbrucks Bürgermeister Werner Moll

Lechbrucks Bürgermeister Werner Moll vor dem Flächennutzungsplan in seinem Amtszimmer. © Andreas Jäger

Am 1. Mai war Halbzeit: Seit drei Jahren sind die Bürgermeister nun im Amt, drei weitere Jahren liegen noch vor ihnen. Zeit für eine Bilanz. Heute mit Werner Moll aus Lechbruck.

Herr Moll, seit drei Jahren sind Sie nun Bürgermeister der Gemeinde Lechbruck. Wie hat sich Ihr Alltag in dieser Zeit verändert?

Mein privater Alltag hat sich eigentlich massiv verändert, weil eines meiner Versprechen war, dass ich als Bürgermeister hier im Ort auch wohne. Vorher, als ich noch Kämmerer der Gemeinde Lechbruck war, habe ich in Bertoldshofen gelebt. Ich versuche, meine Versprechen einzuhalten und wohne jetzt seit Dezember 2022 gemeinsam mit meiner Frau in Lechbruck. Das wird privat so ziemlich die größte Veränderung sein, die ich im Amt erfahren habe. Auch Dinge, die früher im Privaten wichtig waren, wie zum Beispiel meine Tätigkeit als Fußballtrainer, habe ich komplett aufgehört. Das habe ich zum Amtsantritt alles niedergelegt, sowohl das Engagement beim DFB als auch die Vereinstätigkeit.

Gelten Sie in Lechbruck eigentlich mittlerweile als „Promi“? Und kommen die Lechbrucker mit Anliegen auf Sie zu, wenn sie Ihnen begegnen?

Ich würde ungern sagen, dass ich der Promi bin. So bin ich nicht erzogen und auch nicht gestrickt. Ich versuche eher, der Mitmensch zu sein und würde nicht sagen, dass ich mich über andere stelle. Allerdings ist es schon so, dass man schon hier und da angesprochen wird. Das geht aber auch viel übers Telefon. Da spielt dann weder eine Uhrzeit noch ein Wochentag eine Rolle. Wenn Anliegen da sind, wird das meistens per Handy mit dem Zweiten Bürgermeister kommuniziert. Denn in dem Moment ist natürlich das Anliegen das Wichtigste in Lechbruck. Damit habe ich aber überhaupt kein Problem, denn das wusste ich vorher. Wenn mir meine Freizeit so heilig wäre, hätte ich gar nicht für das Amt kandidiert.

Welche Erfolge konnten Sie in den ersten drei Amtsjahren verbuchen?

Ich würde nicht von Erfolgen sprechen, da ich ja nicht angetreten bin, um irgendwo Meister zu werden oder eine Meisterschaft zu erringen. Sondern ich habe ein Wahlprogramm vorgelegt und nachdem mich die Bürger noch nicht so gut kannten, gehe ich davon aus, dass die Wahl auf mich fiel, weil sie vom Programm überzeugt waren. Daran lasse ich mich auch messen und versuche das, was damals im Wahlkampf versprochen wurde, konsequent und im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten umzusetzen. Sicherlich zu den dicksten Brocken, die ich angehen wollte, zählt der Neubau des Kindergartens. Da haben wir voraussichtlich am 8. Juli Tag der offenen Tür. Außerdem werden wir im Spätsommer mit der Ausschreibung zum Neubau vom Feuerwehrhaus beginnen. Das ist ein Thema, das den Ort seit 30 Jahren oder länger schon beschäftigt. Wichtige Projekte der vergangenen drei Jahre waren auch unsere E-Lastenräder zum Ausleihen sowie der First Responder. Ein weiteres großes Projekt wird der Ausbau der Schongauer Straße, da sind wir aktuell in der Planungs- und Entwurfsphase. Im Zuge des Ausbaus möchten wir dann auch den Radfahrern und Fußgängern mehr Platz geben.

Welche Projekte sollten bis zum Ende der Amtsperiode unbedingt realisiert sein?

Das was ich versprochen habe, also Kindergarten und Feuerwehrhaus, sollte fertig gebaut sein. Der Ausbau der Schongauer Straße sollte abgeschlossen sein, auch der Radweg vom Campingplatz zur Lechbrücke sollte realisiert sein. Beim Thema Hochwasserschutz, wo mittlerweile die Untersuchungen abgeschlossen sind, folgen jetzt dann in Absprache mit den Fachbehörden konkrete Maßnahmen, die wir vollziehen sollten. So zum Beispiel der Bau von Regenrückhaltebecken. Probleme haben wir aktuell bei Starkregenereignissen mit unseren Bächen, also Weidachbach und Schwanbach, weil diese einfach anquillen und zu Überschwemmungen führen. Ich denke, dass in dem Bereich bis in drei Jahren Maßnahmen realisiert sein werden.

Auch wenn bis zur nächsten Kommunalwahl noch drei Jahre hin sind: Haben Sie sich schon Gedanken gemacht, ob Sie 2026 erneut kandidieren werden?

Wenn wir es von der rechtlichen Seite betrachten, kann man die Aussage treffen, dass ich nochmal kandidieren dürfte, weil ich die Altersgrenze von 65 Jahren bei der Wahl noch nicht überschritten hätte. Ich kann momentan auf jeden Fall sagen, dass ich den Job sehr gerne mache und von den meisten Leuten sehr viel Positives zurückkommt.

